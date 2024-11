SPD-Generalsekretär Matthias Miersch stärkt die Hoffnung auf eine frühere Vertrauensfrage als von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. "Ich höre von belastbaren Gesprächen", sagte der SPD-Chefstratege am Montagabend bei "Hart aber fair". Er meinte die Verhandlungen der Fraktionschefs von SPD und CDU . "Ich hoffe, dass alle sich dazu durchringen, jetzt eine gute Entscheidung zu finden", appellierte Miersch auch an CDU-Chef Friedrich Merz .

"Hart aber fair": Neuwahlen, wann?

Dies könnte laut dem stellvertretenden "Welt"-Chefredakteur am Mittwoch bereits bei der Regierungserklärung verkündet werden. Denn seinen Informationen zufolge haben sich die Fraktionschefs Merz und Rolf Mützenich getroffen. Alexander rechnete mit Neuwahlen in der zweiten Februarwoche. Damit würden sich Scholz und Merz in der Mitte treffen – laut dem Journalisten ein akzeptabler Kompromiss nach wenig cleveren parteipolitischen Spielchen.