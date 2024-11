Pistorius könnte sich in zwei Bundestags-Wahlkreisen um die Kandidatur bewerben, wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Kreise schon im September berichtete. Demnach wäre die SPD in den Wahlkreisen Hannover II und Celle-Uelzen bereit, eine Bewerbung von Pistorius zu unterstützen, heißt es in Parteikreisen.

Viele Bürger und auch einige Parteifreunde würden Pistorius nicht nur gerne im Bundestag sehen, sondern halten ihn auch für den besseren Kanzlerkandidaten anstelle von Olaf Scholz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger

Der Chef der Freien Wähler und stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger kann sich wohl ebenfalls vorstellen, seinen Dienstsitz zumindest teilweise nach Berlin zu verschieben. Das berichtet die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf Parteikreise. Er würde dann im Wahlkreis Niederbayern antreten.

Die Freien Wähler streben bei der Bundestagswahl an, drei Direktmandate zu erringen und dadurch Fraktionsstärke zu erreichen. Dieses Ziel verfolgt die Partei schon länger. Nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sagte Aiwanger: "Die Freien Wähler sind das Rezept gegen Extremismus von links und rechts. Deswegen müssen wir nächstes Jahr in die Bundesregierung, und die Roten und Grünen müssen raus."

Politiker-Tochter Caroline Bosbach

Ebenfalls schon länger plant Caroline Bosbach, Tochter von Wolfgang Bosbach, für die CDU zu kandidieren. Derzeit ist sie Bundesvorsitzende der Lobbyorganisation Junger Wirtschaftsrat der CDU. Im kommenden Jahr will sie das Direktmandat im rheinisch-bergischen Wahlkreis für sich entscheiden und damit in die Fußstapfen ihres Vaters treten, der das Mandat von 1994 bis 2017 ausfüllte.