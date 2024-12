Die Gäste:

"Was da gestern passiert ist, war keine vertrauensbildende Maßnahme. Weder für unsere Demokratie noch für Olaf Scholz . Dass er sich da hinstellt, mit so einer Verve und Selbstsicherheit, das finde ich schon einigermaßen irre", sagte die Journalistin Ann-Kathrin Hipp. Ähnlich sah das Theo Koll: "Ich fand es nicht angemessen, weil es wenig zu feiern gibt für das Land."

Gregor Peter Schmitz kritisierte indes, dass Olaf Scholz (SPD) als Kanzler nicht die nötige Führung gezeigt habe: "Es muss eine gewisse Autosuggestion dabei sein, weil er natürlich unter denkbar schlechtesten Bedingungen startet. Und auch sein Losledern gegen Christian Lindner . Es mag an manchen Stellen verständlich sein und menschlich, vielleicht auch an manchen Stellen nachvollziehbar. Trotzdem ändert es nichts an der Tatsache, dass er Regierungschef war. Er war Kanzler in einer Kanzlerdemokratie, die wir immer noch so definieren. Und er hat nicht diese Führung gezeigt. Und das ist die größte Enttäuschung."

Maischberger über Wüst: "Kein Plan, sondern eine Hoffnung"

Nachdem Moderatorin Maischberger Hendrik Wüst zunächst fälschlicherweise als Ministerpräsident Baden-Württembergs vorgestellt hatte, korrigierte sie sich sichtlich amüsiert ("Einen kurzen Moment unaufmerksam!") und versuchte, Wüst konkrete Zahlen zum Wirtschaftsprogramm der CDU zu entlocken. "Es gibt Ökonomen, die versucht haben, das durchzurechnen, was da alles aufgelistet steht, und kommen auf eine Summe, die man sozusagen dann weniger im Haushalt hat, von bis zu 100 Milliarden Euro. Wo kommt dieses Geld denn her?", wollte sie wissen.

Dieses Wachstum, so Wüst, erreiche man nur mit Änderungen in der Energiepolitik. Er wies darauf hin, dass deutsche Investoren zunehmend im Ausland agieren: "In den letzten zwei Jahren sind über 200 Milliarden Euro abgeflossen aus Deutschland, übrigens auch sehr viel aus der Industrie in Nordrhein-Westfalen. Unsere großen, namhaften Industrieunternehmen haben die neuesten, modernsten, klimaschonendsten Anlagen woanders auf der Welt gebaut, in den USA. Warum ist das so? Weil die Rahmenbedingungen dort besser sind."