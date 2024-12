Ist Verdächtiger ein Aktivist gegen das Regime in Saudi-Arabien?

Kurz vor dem Anschlag in Magdeburg setzte er einen Beitrag ab, in dem er die Bundesregierung beschuldigte, Opfer von arabischen Regimen zu zensieren und nicht ausreichend zu unterstützen. In dem Video bei X machte er auch seine Wohnadresse öffentlich. Nach Informationen der "Volksstimme" hatte es in der gleichen Straße am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Arzt beklagte in dem Clip, dass er keine Überwachungskamera nahe seinem Briefkasten anbringen durfte, denn aus diesem sei ihm ein USB-Stick gestohlen worden. Auch kritisierte er in dem Video, dass er keine Waffen tragen darf.