Kallas: "Pazifismus ist Selbstmord"

Unterstützt wird diese Forderung von ausländischen Spitzenpolitikern, insbesondere jenen aus Osteuropa, wo die Bedrohung durch den russischen Aggressor noch gegenwärtiger ist. So forderte die ehemalige estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas bei einem Besuch in Berlin im Frühjahr 2024 eine deutliche Erhöhung des Wehretats. Estland gab unter ihrer Führung zuletzt 3,2 Prozent des BIP für Verteidigung aus. Der Wehretats Polens überstieg zuletzt sogar die 4-Prozent-Marke. "Pazifismus", so Kallas, sei in einer Welt voller Gewalt schlicht "Selbstmord".