Für Friedrich Merz steht am Dienstag der wichtigste Tag seiner bisherigen politischen Karriere an: Der CDU-Chef will sich vom Bundestag zum zehnten Bundeskanzler wählen lassen. Anschließend soll seine schwarz-rote Bundesregierung die Arbeit aufnehmen. Der Regierungswechsel beendet eine sechs Monate lange Phase des weitgehenden politischen Stillstands nach dem Bruch der Ampelkoalition unter Olaf Scholz (SPD).

8.49 Uhr: Merz kann bei der Kanzlerwahl darauf setzen, dass alle 208 Unionsabgeordneten anwesend sind. Nach einem Zählappell teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), nach Angaben von Sitzungsteilnehmern mit, die Union sei vollzählig. Bei der Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU) am Vortag hatten mehrere Abgeordnete noch krankheitsbedingt gefehlt. Die Fraktionen der Linken und AfD kündigten bereits am Montag an, gegen Merz stimmen zu wollen.

8.45 Uhr: Wenn die Wahl, die Ernennungen und Vereidigungen geschafft sind, geht die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik an die Arbeit. Der scheidende Kanzler Olaf Scholz (SPD) will die Amtsgeschäfte bereits am Nachmittag an Merz übergeben. Am Mittwoch will Merz dann zu seinen ersten Antrittsreisen nach Paris und Warschau aufbrechen.