Die fünfte schwarz-rote Regierung will am Dienstag ihre Arbeit aufnehmen. Eine der letzten Hürden, die der zukünftigen Regierung noch im Wege steht, ist die Wahl des Kanzlers.

Ein halbes Jahr ist der Bruch der Ampelkoalition her, Deutschland hat mittlerweile ein neues Parlament gewählt. Union und SPD haben den Koalitionsvertrag "Verantwortung für Deutschland" inzwischen unterschrieben und ihre Minister und Ministerinnen vorgestellt. Am Dienstag will die neue Regierung nun auch ihre Arbeit aufnehmen, nur noch die Wahl des Kanzlers steht der künftigen Regierung im Weg. Dann können das Kabinett und der designierte Kanzler Friedrich Merz vereidigt werden – und die Regierungsarbeit kann beginnen.

Noch am Montag um 11.30 Uhr hatte die SPD ihre sechs Minister und Ministerinnen vorgestellt. Schon im Vorfeld war klar, dass Lars Klingbeil das Amt des Finanzministers und Vizekanzlers innehaben wird. Die Union hatte ihre Minister bereits vergangene Woche vorgestellt, bevor überhaupt klar war, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen werden.

Die Bundeswehr verabschiedet den scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon am Montagabend um 21 Uhr mit einem Großen Zapfenstreich. Friedrich Merz wird sich direkt am Dienstag als Nachfolger zum Bundeskanzler wählen lassen. t-online gibt einen Überblick über den Fahrplan des CDU-Chefs zur Kanzlerschaft.

Kanzlerwahl und Vereidigung des Merz-Kabinetts

Merz benötigt im Bundestag die Mehrheit aller Bundestagsabgeordneten, um Kanzler zu werden – also mindestens 316 Stimmen. Dem Bundestag gehören 328 Politiker von Union und SPD an. Trotz des dünnen Polsters gilt die Wahl von Merz im ersten Wahlgang als ziemlich sicher. In der Vergangenheit lag das Ergebnis bei der Kanzlerwahl meist unterhalb der Zahl der Koalitionssitze. Es kann aber auch andersherum laufen: 1998 hatten sechs Abgeordnete mehr für Gerhard Schröder (SPD) gestimmt, als die Rot-grüne Koalition Sitze im Bundestag hatte.

Nach seiner Wahl erhält Merz im Schloss Bellevue – ungefähr 1,5 Kilometer Luftlinie vom Bundestag entfernt – von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde. Im Anschluss muss der 69-Jährige wieder zurück in den Bundestag. Dort legt er dann vor dem gesamten Bundestag seinen Amtseid ab. Anschließend folgt die Ernennung und Vereidigung des Kabinetts. Sollte Merz die nötige Mehrheit erhalten, wird er seinen Stellvertreter Lars Klingbeil (SPD) ernennen – auch Vizekanzler genannt.

Am Nachmittag finden die ersten Amtsübergaben im Kanzleramt und in den Ministerien statt. Olaf Scholz wird Friedrich Merz dann feierlich das Amt des Bundeskanzlers übergeben. Während sich Olaf Scholz von seinen Mitarbeitern verabschieden muss, kann Friedrich Merz sie begrüßen und das Kanzlerbüro beziehen. Seine Kabinettsmitglieder werden währenddessen in den jeweiligen Ministerien empfangen und der Regierungssprecher Stefan Kornelius wird sein Amt bekleiden.

Ein angehender Kanzler unter Druck

Der angehende Kanzler ist noch nicht im Amt, aber schon unter Druck. Während der scheidende Kanzler Olaf Scholz das Kanzleramt mit schlechten Umfragewerten verlässt, wird Friedrich Merz mit historisch schlechten Zustimmungswerten in der deutschen Bevölkerung starten.