SCHNELL ERKLÄRTKohlekommission vor Abschluss

Was Sie über Kohle in Deutschland wissen müssen

Die Kohlekomission berät über den Ausstieg aus dem Kohleabbau. Umweltschützer und Gewerkschaften verfolgen dabei verschiedene Interessen: Die einen fürchten um das Klima, die anderen um Arbeitsplätze.

Im rohstoffarmen Deutschland war Braunkohleförderung lange die einzige Option um preiswerten Strom zu fördern. Um den Abbau von Kohle wurden Arbeitsplätze geschaffen. Doch diese Energieerzeugung schadet dem Klima.

Durch erneuerbare Energie könnte Strom sauberer produziert werden. Die Kohlekommission kommt am Freitag zusammen, um darüber zu beraten, ob und wann Deutschland einen Ausstieg aus der Kohleenergie wagen kann. Doch wer ist diese Kohlekommission und warum ist der Kohleausstieg überhaupt notwendig?

Wer ist die Kohlekommission und was will sie?

Der offizielle Name der sogenannten Kohlekommission lautet „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. Sie wurde im Sommer 2018 von der Bundesregierung eingesetzt, um über einen möglichen Kohleaustritt zu verhandeln. Dieses Gremium ist unabhängig von der Regierung und besteht aus Vertretern von Industrie- und Energieverbänden, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Bürgerinitiativen und Klimaforschern. Eine gemeinsame Empfehlung kann für die Bundesregierung richtungsweisend sein. Je größer der Konsens zwischen den verschiedenen Stimmen innerhalb der Kommission ist, desto größer ist der Druck auf die Politik, sich daran zu orientieren.

Wie viel Fläche ist vom Kohleabbau betroffen?

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland rund 730 Hektar Land für die Braunkohle abgebaggert. Das entspricht in etwa der Größe von 1.000 Fußballfeldern. Dabei wurden 178,1 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Aktivisten versuchen den Hambacher Forst in NRW vor der Abholzung zu bewahren. Sollten sie scheitern, dürfte eine Fläche von 85 Quadratkilometern hinzukommen. Bis 2018 wurden über 370 Ortschaften in Deutschland teilweise oder vollständig abgebaggert und dabei 125.000 Menschen umgesiedelt.

Aus dem Steinkohleabbau ist Deutschland Ende 2018 ausgestiegen. Die letzte Zeche Prosper-Haniel in Bottrop stellte im Dezember die Förderung ein.

Warum ist Kohleabbau für die Umwelt so schädlich?

Kohle kann nur mit schwerwiegenden Eingriffen in das Bodengefüge und den Grundwasserhaushalt als Nebeneffekte gefördert werden. Dadurch, dass auch Material unterhalb des Grundwasserspiegels entnommen wird, entstehen mancherorts neue Seen. Dadurch wird die Bodenfläche für die Land- und Forstwirtschaft auch nach Ende der Kohleförderung unbrauchbar. An zugeschütteten Bruchstellen kann es vermehrt zu Erdrutschungen kommen. Außerdem wird schon bei der Förderung von Kohle C02 vermehrt als Grubengas ausgestoßen.

Die anschließende Energierzeugung durch Kohle ist ebenfalls besonders CO2-lastig. Steinkohle setzt pro Kilowattstunde zwischen 790 und 1.080 Gramm CO2 frei, bei Braunkohle sind es sogar zwischen 980 und 1.230 Gramm. Gas dagegen verursacht bei effizienter Verbrennung etwa 420 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Die Aufbereitung der Rohbraunkohle, die mehr als 50 Prozent Wasser enthält, ist erneut sehr energieaufwändig. Deshalb sind Braunkohlekraftwerke auch als "CO2-Schleudern" bekannt. CO2-Belastung gilt als einer der Hauptgründe für die Klimaerwärmung.

Produziert Deutschland nicht schon viel alternative Energie?

Tatsächlich wurde 2015 insgesamt 40,7 Prozent des deutschen Stroms durch Kohle gewonnen. Der zweitgrößte Energieträger Erdgas liegt bei nur 21,6 Prozent. Die größte erneuerbare Energiequelle Wasserkraft erzeugte nur 16,2 Prozent, die übrigen erneuerbaren Methoden Strom zu gewinnen wie Windkraft und Solarenergie liegen zusammengerechnet bei nur sechs Prozent des deutschen Verbrauchs. Experten gehen davon aus, dass der Strom nach dem Ausstieg aus der Kohleenergie deshalb erst einmal teurer wird, da die Umstellung Zeit und Geld kosten wird.





Und was ist mit den Arbeitsplätzen?

Die Zahl der Beschäftigten im Braunkohleabbau liegt seit 2015 bei rund 21.000 Menschen. Insgesamt hängen nach Angaben des Bundesverbands Braunkohle rund 70.000 Arbeitsplätze an Abbau und Verstromung von Braunkohle. Klimaschützer wollen, dass diese nach einem Kohleausstieg bei der Förderung von erneuerbaren Energien angestellt werden. Kritiker sagen, dass die Übernahme der Beschäftigten aufgrund der verschiedenen Aufgaben nicht möglich sei.