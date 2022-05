Man stellt keine allzu kühne These auf, wenn man behauptet: Ohne Wolfgang Schmidt wäre Olaf Scholz nicht Kanzler. Denn als Scholz zwischen 2011 und 2018 Erster Bürgermeister von Hamburg war und dabei auch seine Rückkehr in die Hauptstadt vorbereitete, trug der Jurist den Titel "Bevollmächtigter der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund". Konkret hieß das: Schmidt war das Alter Ego von Scholz in Berlin.

Das galt vor allem auch für die Kontaktpflege zu Journalisten. Viele von ihnen rätselten damals häufig, was Scholz an- und umtreibt. Denn der SPD-Politiker pflegt seit jeher einen eher sphinxhaften Kommunikationsstil. Schmidt wiederum – inhaltlich wie Scholz hanseatisch-sachlich orientiert, vom Typ allerdings eher eine rheinische Frohnatur – kann zu jeder Tages- und Nachtzeit aus einem nichtssagenden Scholz'schen Schachtelsatz einen beeindruckend langen Vortrag über Olafs Weltbild ableiten. Wie sein Chef kann er darüber hinaus stets die Erfolge aus der Hamburger Regierungszeit rezitieren ("In Hamburg haben wir das damals ja so gemacht: …")

Zur Wahrheit gehört auch: Schmidt hat selbst dann noch an Olaf Scholz geglaubt, als es sonst keiner mehr tat und selbst dem nicht zur Selbstunterschätzung neigenden Vorgesetzten Zweifel gekommen sein dürften. Etwa im vergangenen Frühjahr darüber, ob das mit der Kanzlerkandidatur wirklich eine so gute Idee war. Deshalb stand seit Langem fest, dass der 51-Jährige, der zuletzt Scholz' Staatssekretär im Finanzministerium war, im Fall der Fälle Kanzleramtschef wird.

Damit ist Schmidt nun ganz offiziell das, was er eigentlich immer schon war: Das Mastermind und der wichtigste Problemlöser des Kanzlers. Und all das rund um die Uhr. Denn Kanzleramtschef ist vermutlich der brutalste Job, den die Regierung neben dem Kanzler zu vergeben hat. Was für Schmidt allerdings kein Problem sein dürfte, weil sich schon früher viele in seinem Umfeld fragten, ob sein Tag womöglich 36 Stunden hat.

Steffen Hebestreit: Der Kommunikator

Regierungssprecher Steffen Hebestreit. (Quelle: Emmanuele Contini/imago-images-bilder)

Als der Journalist 2014 die Seiten wechselte und Sprecher der damaligen Generalsekretärin Yasmin Fahimi wurde, hätte er wohl kaum damit gerechnet, ein paar Jahre später Regierungssprecher zu werden. Denn die SPD lag darnieder – und Fahimis nicht immer glückliche Amtszeit im Willy-Brandt-Haus war kurz.