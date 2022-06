Bericht: Scholz plant steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber

SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich daf├╝r aus, Rentner zu entlasten. "Wir wollen als SPD, dass f├╝r die Rentnerinnen und Rentner was passiert", sagte Klingbeil am Samstag auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen SPD in Leuna. Dar├╝ber sei in der Ampelkoalition zu reden.