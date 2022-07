Läuft gegen Ferda Ataman eine "Rufmord-Kampagne"?

Vier Jahre lang war die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vakant. Die von der Ampelregierung vorgeschlagene Politologin und Publizistin Ferda Ataman soll am heutigen Donnerstag als neue Beauftragte ernannt werden. Doch ├╝ber ihre Personalie ist ein Streit entbrannt: Einige Abgeordnete der Opposition, aber auch der Ampel wollen ihrer Ernennung nicht zustimmen, in Zeitungen und sozialen Medien gibt es reihenweise Artikel, Tweets und Beitr├Ąge, die Ataman kritisieren. Ihre Unterst├╝tzer hingegen halten sie gerade wegen ihrer Biografie ÔÇô sie ist Diversit├Ąts-Expertin und arbeitet schon lange im Bereich Migration und Integration ÔÇô f├╝r besonders geeignet. Andere sehen in der massiven Kritik an ihr gar eine "Rufmord-Kampagne". Doch worum geht es in diesem Streit eigentlich?