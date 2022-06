Taboola-sib-test-oe29

Aktualisiert am 22.10.2021

Aktualisiert am 22.10.2021 Lesedauer: 4 Min.

Angela Merkel besucht Donald Trump in den USA. Konflikte zwischen Deutschland und dem unberechenbaren US-Pr├Ąsidenten gibt es viele. F├╝r die Kanzlerin geht es um Schadensbegrenzung. Kann Merkel sich Respekt verschaffen?

Im M├Ąrz vergangenen Jahres sorgte Donald Trump f├╝r eine ├ťberraschung. Damals rief er Angela Merkel an, um der CDU-Chefin zum Sieg ihrer Partei bei der saarl├Ąndischen Landtagswahl zu gratulieren. Zusammen mit der Teilnahme seiner Tochter Ivanka an einer Frauenkonferenz in Berlin n├Ąhrte dies die Hoffnung, dass der Pr├Ąsident und die Kanzlerin eine engere Beziehung entwickeln k├Ânnten. Doch wenn Merkel den seit etwas mehr als einem Jahr regierenden US-Pr├Ąsidenten im Wei├čen Haus besucht, ist von dieser Hoffnung nicht viel geblieben.