Offiziell zum "Friedenserhalt"

Putin schickt Truppen in die Ostukraine

21.02.2022, 23:29 Uhr | dpa

"Historisch russisches Gebiet": In einer Fernsehansprache erkennt Putin Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell an. (Quelle: Reuters)

Am Ende seiner Rede zeigte das russische Staatsfernsehen, wie Putin ein Dekret zur Anerkennung der abtrünnigen Provinzen in der Ost-Ukraine unterzeichnet.

"Historisch russisches Gebiet": Putin erkennt Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell an

Der russische Präsident Wladimir Putin schickt Truppen in die Ostukraine. Die Einheiten sollen in den abtrünnigen Provinzen für "Frieden" sorgen, heißt es in einem Dekret. Zuvor hatte der Kreml diese als unabhängige Staaten anerkannt.

Kremlchef Wladimir Putin hat der Armee seines Landes befohlen, in den Separatisten-Regionen in der Ostukraine für die Aufrechterhaltung des "Friedens" zu sorgen. Dies fordert Putin vom russischen Verteidigungsministerium in zwei Dekreten vom Montagabend. Putin hatte kurz zuvor die Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt.

Der US-Sender CNN berichtet, dass die USA davon ausgehen, dass russische "Friedens"-Soldaten schon heute Nacht oder morgen in die Ukraine vorrücken könnten. Er beruft sich auf Regierungskreise.

Die US-Regierung hat Russlands Entscheidung, die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen, aufs Schärfste verurteilt. "Die Anordnung (von US-Sanktionen) soll Russland daran hindern, von dieser eklatanten Verletzung des Völkerrechts zu profitieren", teilte US-Außenminister Antony Blinken am Montag mit. Die Strafmaßnahmen richteten sich nicht gegen die ukrainische Bevölkerung oder die ukrainische Regierung und ermöglichten die Fortsetzung humanitärer und anderer Aktivitäten in diesen Regionen.

Die USA hatten im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine immer wieder mit massiven Sanktionen gedroht. Erst am Montagmorgen warnte die US-Regierung erneut davor, dass ein solcher Einmarsch in den kommenden Stunden oder Tagen möglich sei.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen. Moskau widerspricht seit Wochen Befürchtungen des Westens, dass ein Einmarsch in die Ukraine bevorstehen könnte.

Macron fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats als Reaktion auf die russische Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine gefordert. Bei der Entscheidung handele sich eindeutig um eine einseitige Verletzung der internationalen Verpflichtungen Russlands und um einen Angriff auf die Souveränität der Ukraine, teilte der Élyséepalast am Montagabend mit.



Macron unterstützte zudem gezielte europäische Sanktionen, wie sie die EU-Spitzen schon angekündigt hatten. Macron hatte sich zuvor in einem gemeinsamen Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden beraten.

Macron reagierte mit seiner Forderung auf die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten durch Kremlchef Wladimir Putin. Die USA und die EU kündigten Strafmaßnahmen an.