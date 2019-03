Newsblog am Rosenmontag

Kölner Rosenmontagszug gestartet – bei Sonnenschein

04.03.2019, 10:32 Uhr | dpa, t-online.de, js, ds

Pünktlich hat sich am Montag in Köln der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

10.32 Uhr: Umzug in Trier soll planmäßig starten

In Trier geht der Rosenmontagsumzug wie geplant um 12.11 Uhr an den Start. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) nach einer Beratung mit Einsatzkräften und Stadtverwaltung mit. Der Sturm solle im Laufe des Vormittags nachlassen. "Wir sind natürlich alle sehr erleichtert, dass der Zug stattfinden kann", sagte ATK-Präsident Andreas Peters. Man habe bis zuletzt gebangt. Zu dem närrischen Umzug durch Trier haben sich mehr als 2.000 aktive Zugteilnehmer mit 100 Gruppen angemeldet.

10.04 Uhr: Rosenmontagszug in Köln gestartet – bei Sonnenschein

Sogar eine Minute früher als geplant ist der Umzug in Köln gestartet. Um 9.59 Uhr ging es in der Kölner Südstadt los. Die Jecken hatten am Wochenende bangen müssen, ob der Rosenmontagszug wegen Sturms überhaupt würde losfahren können. Doch dann brach kurz vor dem Start sogar die Sonne durch. "Hoffentlich bist du eingecremt", sagte Moderator Guido Cantz im WDR-Fernsehen zu seiner Co-Moderatorin.





Persifliert werden auf den Kölner Motivwagen unter anderem US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel - die sich wie ein Bild des Künstlers Banksy selbst schreddert - und die SPD, die am Eisberg "Groko" zerschellt. Ein belgischer Koch frittiert seine Pommes über den Brennstäben des maroden Atomkraftwerks Tihange. Der Zug rollte zunächst durch eines der mittelalterlichen Stadttore Kölns und schlängelt sich dann durch die Südstadt - das Heimatrevier von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken, der auch selbst im Zug mitfährt.

In Köln steht der Karneval in diesem Jahr unter dem Motto "Uns Sproch es Heimat". In Düsseldorf wird unter dem Motto "gemeinsam jeck" gefeiert, in Mainz heißt es: "Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht".

09.23 Uhr: In Köln fahren alle Motivwagen mit

Im Kölner Rosenmontagszug fahren trotz Sturmböen alle großen Motivwagen mit. Das habe das Festkomitee Kölner Karneval entschieden, sagte Sprecherin Tanja Holthaus. Der Zug startet um 10 Uhr. Bereits am Wochenende hatten die Kölner allerdings beschlossen, diesmal auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen im Zug zu verzichten. Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland.

08.55 Uhr: Umzug in Bottrop abgesagt

Einige Städte haben ihren Umzug nach hinten verschoben, Bottrop hat den Umzug jetzt sogar komplett abgesagt. Die Gefahr durch den Sturm sei zu groß, sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. "Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben", sagte er.

08.51 Uhr: Versuchte Tötung? Mann fuhr Auto in Menschenmenge

Am Sonntagabend hat ein 28-Jähriger in der Nähe von Trier offenbar absichtlich sein Auto in eine Menschengruppe gesteuert. Dem Angriff sei ein Streit vorausgegangen, berichtet die Polizei. Der Angreifer hat demnach mehrere Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

08.38 Uhr: Am Vormittag drohen heftige Sturmböen

Auch am Vormittag werden im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen. Davon geht der Deutsche Wetterdienst aus. Gegen Nachmittag soll es in der ganzen Region nach und nach ruhiger werden.

08.32 Uhr: Koblenzer Umzug startet später und wird verkürzt

Auch der Rosenmontagsumzug in Koblenz beginnt wegen Sturmgefahr zwei Stunden später. Statt um 12.11 Uhr werde der Zug erst um 14.11 Uhr starten, sagte der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann, am Montagmorgen.



Die Veranstalter hoffen, dass sich die Wetterlage bis dahin beruhigt hat. Zudem wurde die Wegstrecke, die rund vier Stunden dauert, um einen Kilometer verkürzt. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Wagen vor Einbruch der Dunkelheit zurückkommen.

Dieses Vorgehen sei am Sonntag in einer Lagebesprechung zwischen AKK, Stadt und Einsatzkräften auf Basis der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes beschlossen worden, sagte Johann.

Rosenmontag, 4. März 2019: Keine Pferde, keine Kutschen

Unter stürmischen Vorzeichen erreicht der Straßenkarneval in Deutschland am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Voraussichtlich mehrere hunderttausend Zuschauer werden die bunten Umzüge an diesem Montag verfolgen, die auch im Fernsehen übertragen werden. Erst im Laufe des Sonntags war entschieden worden, dass die Rosenmontagszüge überhaupt rollen sollen. Köln, Düsseldorf und Mainz wollen dem Sturmtief "Bennet" allesamt trotzen. Aus Sicherheitsgründen wird es aber Einschränkungen geben.

Köln verzichtet auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen. Mainz und Düsseldorf wollen auch ohne Pferde auskommen. Am spannendsten hatte es die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt gemacht, die ihren Beschluss erst am Sonntagabend fällte. Dort kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 muss er abgesagt werden. In Köln gibt es keine so klare Marke.

Umzug in Düsseldorf verschoben

Der Rosenmontagszug soll in Düsseldorf allerdings erst um 13.30 Uhr anrollen - geplant war ursprünglich 11.50 Uhr. Ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval sagte, es deute alles darauf hin, dass "Bennet" am späten Mittag über die Stadt hinweggezogen sein werde. "Somit können die Vorgaben und Absprachen des Sicherheitskonzepts erfüllt werden." Auch Münster verschob den Start seines Rosenmontagszugs am Sonntag um zwei Stunden - er soll damit um 14.11 Uhr am zentralen Schlossplatz beginnen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Am Nachmittag sollten die Böen abflauen. 2016 war der Umzug in Düsseldorf und Mainz einem Sturm zum Opfer gefallen.

Die Rosenmontagszüge bilden den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Auf ihren Motivwagen werden die Narren auch diesmal wieder viele politische Themen aufgreifen.

Wind hat in Köln weniger Angriffsfläche

Beim bundesweit größten Umzug in Köln wollen auch viele Prominente mitfahren, darunter Astronaut Alexander Gerst, der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie Fernsehpromis. In der Domstadt soll es um 10.00 Uhr losgehen. Mainz startet um 11.11 Uhr.

Eine Sprecherin des Kölner Festkomitees erläuterte der Deutschen Presse-Agentur, dass Köln so verbaut und die Straßen eng seien, erweise sich nun als Vorteil. Der Wind habe weniger Angriffsfläche. Dagegen soll der Rosenmontagszug in Düsseldorf auch über mehrere große Alleen führen, wie Suchand schilderte. Zudem sei die Konstruktion der Wagen in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt "sehr luftig" und filigran - und diese damit anfälliger für Böen als die massiver gebauten Kölner Mottowagen.

Sonntag, 3. März 2019: Tödlicher Unfall in Köln

Zumindest am Sonntag war in Köln unbeschwerter Frohsinn möglich: Bei nur vorübergehendem Nieselregen und leichtem Wind setzte sich ab 11.11 Uhr ein großer traditioneller Karnevalsumzug in Gang. Die "Schull- un Veedelszöch" mit rund 7.000 Schülern, Lehrern und Jecken aus den Stadtvierteln gelten auch als Generalprobe für den Rosenmontagszug durch die Domstadt, weil die Teilnehmer teils identische Wege einschlagen.





Überschattet wurde das ausgelassene Treiben in Köln von einem tödlichen Unfall: Ein 35 Jahre alter Kostümierter wurde aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Sonntag von einer Straßenbahn überrollt. In Oberhausen wurden beim Brand eines Karnevalswagens am Samstag sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Entscheidet noch, ob es dort überhaupt losgehen kann.