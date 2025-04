Newsblog zum Tod von Franziskus Todesursache vom Papst: Vatikan informiert am Abend offiziell

Von t-online , sic , sbi , fho Aktualisiert am 21.04.2025 - 17:35 Uhr Lesedauer: 9 Min.

Player wird geladen Im Video: Papst Franziskus ist tot. So sehr war er in den vergangenen Wochen geschwächt. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Die katholische Kirche trauert: Der Papst ist tot. Franziskus verstarb am frühen Morgen des Ostermontags. Alle Entwicklungen nach seinem Tod im Newsblog.

Orthodoxer Patriarch würdigt Franziskus als "aufrichtigen Freund"

17.33 Uhr: Mit Trauer um einen "treuen Freund" hat das geistliche Oberhaupt der orthodoxen Christen, Bartholomaios I., sich zum Tod von Papst Franziskus geäußert. Papst Franziskus habe ein Beispiel wahrer Demut und brüderlicher Liebe hinterlassen, heißt es in einer Mitteilung des Patriarchen von Konstantinopel, die von griechischen Medien veröffentlicht wurde. "Er war ein aufrichtiger Freund der Orthodoxie", sagte Bartholomaios I. "Wir werden uns seiner stets erinnern."

Das sind die Top-Kandidaten als Nachfolger für Papst Franziskus

17.17 Uhr: Im Machtapparat der katholischen Kirche sind die Sitten nicht unbedingt besser als anderswo. Über die Nachfolge von Papst Franziskus wurde in den vergangenen Wochen auch schon spekuliert, als er noch am Leben war. Theoretisch gibt es nun 137 Männer, die Pontifex werden können: alle Kardinäle, die zum Zeitpunkt seines Todes noch keine 80 Jahre alt waren. Mehr als 100 Kardinäle sind wegen Überschreitens der Altersgrenze außen vor. Wer aus den verbliebenen Männern gute Chancen hat, lesen Sie hier.

Leichnam von Franziskus wohl ab Mittwoch im Petersdom

17.16 Uhr: Der Leichnam von Papst Franziskus soll am Mittwoch in den Petersdom überführt werden. Nach der Überführung aus der Kapelle in seinem letzten Wohnsitz im Vatikan in die große Basilika sollten Gläubige die Möglichkeit haben, dem verstorbenen Papst die letzte Ehre zu erweisen, hieß es aus dem Vatikan. In der Regel dauert dies drei Tage. Mehr dazu lesen Sie hier.

Argentinien verhängt Staatstrauer wegen Papst-Tod

17.14 Uhr: Nach dem Tod von Papst Franziskus trauern die Menschen in seinem Heimatland Argentinien. "Argentinien, ein Land mit langer katholischer Tradition und Heimatland von Papst Franziskus, bedauert zutiefst den Tod seiner Heiligkeit und kondoliert der Familie Bergoglio", hieß es in einer Mitteilung der argentinischen Regierung. Regierungssprecher Manuel Adorni kündigte eine siebentägige Staatstrauer an. Auch Präsident Javier Milei äußerte sich und würdigte Franziskus. Dabei hatten die beiden ein schwieriges Verhältnis.

Erstes öffentliches Trauergebet für Papst Franziskus um 19.30 Uhr

16.51 Uhr: Nach dem Tod von Papst Franziskus hat der Vatikan für 19.30 Uhr ein erstes öffentliches Gebet auf dem Petersplatz in Rom angekündigt. Das Rosenkranzgebet werde vom italienischen Kardinal Mauro Gambetti geleitet, teilte der Heilige Stuhl am Montag mit. Es werden Tausende Gläubige erwartet.

Der erste Internet-Heilige: Carlo Acutis

16.25 Uhr: Der italienischer Teenager Carlos Acutis stirbt 2006 an Krebs. Wegen seines Wirkens für die katholische Kirche wird er "Influencer Gottes" genannt. Für den 27. April war seine Heiligsprechung geplant. Nun wird der Termin jedoch verschoben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Papst-Leichnam soll am Abend in den Sarg gelegt werden

16.21 Uhr: Der Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes wird am Abend um 20 Uhr in seinen Sarg gelegt. Kardinal Kevin Farrell werde als Camerlengo über den "Ritus der Feststellung des Todes und des Einlegens des Körpers in den Sarg" wachen, teilte der Vatikan mit. Papst Franziskus hatte das Ritual zu seiner Beisetzung erst vor Kurzem überarbeitet. Wahrscheinlich am Mittwoch wird der Leichnam in den Petersdom überführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Parallelen zwischen dem Tod von Johannes Paul II. und Franziskus