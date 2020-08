Newsblog zu Corona-Demos

Polizei stellt sich auf gewaltbereite Demonstranten ein

29.08.2020, 07:48 Uhr | t-online.de, dpa, AFP, rtr

Polizei im Einsatz vor dem Brandenburger Tor: Die Corona-Demo in Berlin sorgte für viel Aufregung im Vorhinein. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Die Demo von Corona-Leugnern in Berlin wurde zunächst verboten, dann doch wieder erlaubt. Tausende Menschen wollen bei den Protesten teilnehmen. Die Polizei rechnet mit dem Schlimmsten. Alle Infos im Newsblog.

Nachdem bereits Anfang August rund 30.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gingen, findet nun auch am heutigen Samstag eine Demo statt. Diesmal wurden 22.500 Teilnehmer angemeldet, die Polizei rechnet jedoch mit mehr Teilnehmern. Die Beamten selbst sind mit 3.000 Kräften im Einsatz.









"Neue Dimension" – Polizei rechnet mit gewaltbereiten Demonstranten

Die Polizei stellt sich auch auf gewaltbereite Demonstranten ein. In den sozialen Netzwerken sei europaweit dazu aufgerufen worden, sich auch im Verbotsfall in Berlin zu versammeln, hatte Polizeivizepräsident Marco Langner erklärt. Dabei sei auch unverhohlen dazu aufgerufen worden, sich zu bewaffnen. "Diese offen formulierte Gewaltbereitschaft gegen den Staat stellt für uns eine neue Dimension dar", sagte Langner. Zur Bewältigung des Einsatzes am Samstag verfügt die Polizei nach eigenen Angaben über 3.000 Einsatzkräfte. Sie rechnet mit bis zu 30.000 Demonstranten.

Nächstes Gericht erlaubt Corona-Demos – Hunderte vor Brandenburger Tor

Die Corona-Demos in Berlin dürfen stattfinden. Das bestätigte nun auch das Oberverwaltungsgericht. Bereits am Freitag kamen Corona-Gegner vor das Brandenburger Tor. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot bereit. Mehr dazu lesen Sie hier.

PRO & KONTRA: Gericht kippt Verbot – "Diese Entscheidung ist unerträglich"

Die zunächst verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin kann nun wohl doch stattfinden – allerdings nur unter Auflagen. Eine gute Entscheidung? Mehr dazu lesen Sie hier.

Das große Misstrauen – ein Besuch im Corona-Protestcamp

Die nächste Corona-Demo in Berlin findet nun doch statt. Tausende Gegner der Maßnahmen sind bereits in der Hauptstadt. t-online.de hat sich vor Ort umgeschaut und mit den Demonstranten gesprochen. Mehr dazu lesen Sie hier.