Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ab heute werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wissen Sie schon, welcher Partei Sie am 23. Februar Ihre Stimme geben werden? Gar nicht so einfach zu entscheiden, finde ich. Im Grunde stellt sich die Frage: Besser programmatisch oder taktisch wählen? Also, für die Partei stimmen, die einem inhaltlich am meisten zusagt – unabhängig davon, ob sie auch eine Chance hat mitzuregieren? Oder lieber die Regierung mitbestimmen?

Es ist die Qual der Wahl. Denn paradoxerweise hat sich die Parteienlandschaft zwar vergrößert, so viele Parteien wie noch nie könnten in den Bundestag einziehen. Doch eine Regierung zu bilden, wird dadurch nicht leichter. Im Gegenteil. Wer diese mitbestimmen will, müsste sich zwischen Schwarz, Rot oder Grün entscheiden. Das legen zumindest seit Wochen die Umfragen nahe. Alle anderen Koalitionen werden sehr wahrscheinlich keine Mehrheit haben.

Die AfD wird demnach zwar vermutlich zweitstärkste Kraft. In Umfragen liegt sie stabil zwischen 20 und 22 Prozent. Doch eine Regierungsoption hat sie nicht. Keine andere Partei will mit ihr zusammenarbeiten. CDU-Chef Friedrich Merz betonte gerade erst, dass er lieber zurücktreten würde, als mit der AfD zu koalieren. Mich beruhigt das. Denn die AfD hat am Wochenende auf ihrem Parteitag einmal mehr gezeigt, welchen Weg sie einschlägt: den der maximalen Radikalisierung. Spitzenkandidatin Alice Weidel ließ bei ihrer Rede die Maske fallen, wie meine Kollegin Annika Leister in ihrer Analyse vom Parteitag schreibt.

Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat keine Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Anders als in Ostdeutschland ist es in ganz Deutschland weit von einem zweistelligen Ergebnis entfernt, verlor in den vergangenen Wochen an Zustimmung und liegt derzeit zwischen 5 und 6 Prozent. Das dürfte unter anderem damit zu tun haben, dass die gesamtdeutsche Bevölkerung die Gefahr, die von Russland ausgeht, realistischer einschätzt als die Partei und deshalb deren russlandfreundlichen Kurs skeptisch sieht. Aber auch die Entzauberung ihrer Namensgeberin dürfte eine Rolle gespielt haben. Parteiintern wird ihr zentralistischer, autoritärer Führungsstil kritisiert, der im Hamburger Landesverband zur offenen Revolte und Chaos geführt hat. Beim Parteitag in Bonn war das offiziell dennoch kein Thema, schreibt mein Kollege Carsten Janz.

Die FDP wiederum kämpft ums Überleben. Zwischen 4 und 5 Prozent liegt sie seit Wochen in den Umfragen. Aber selbst, wenn sie es knapp in den Bundestag schaffen sollte, würde es für eine schwarz-gelbe Koalition niemals reichen, für die die Liberalen nicht müde werden zu werben. (Lesen Sie dazu auch das Interview mit FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.) Sollte die FDP überhaupt eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben, dann höchstens in einer Dreierkoalition. Was das bedeutet, nun ja … – muss ich wohl nicht weiter ausführen.

Bleiben also Union, SPD und Grüne.

Die Union ist seit Monaten konstant die stärkste Kraft. Zwar gibt es den Parteistrategen zu denken, dass die Umfragewerte nicht steigen, sondern bei 30 Prozent verharren. Da können sie noch so viel Einigkeit und Zuversicht demonstrieren wie am Wochenende bei ihrer Bundesvorstandsklausur in Hamburg, über die meine Kollegin Sara Sievert hier berichtet. Intern mag man sich zwar fragen, welchen Anteil daran der wenig beliebte Kanzlerkandidat hat oder das Programm, das voll auf Wirtschaft und Migration setzt, viel für Unternehmen und Besserverdiener verspricht, ohne zu erklären, wie das finanziert werden soll und soziale Fragen weitgehend ausklammert. Aber Konsequenzen wird das für den Wahlkampf nicht mehr haben. Kandidat und Programm stehen. Nun geht es darum, die Wählerinnen und Wähler von beidem zu überzeugen. Denn je mehr Stimmen die Union holt, umso stärker wird sie ihre Politikversprechen in einer Koalition durchsetzen können. Leicht wird das nicht.

Viel deutet daher aktuell auf eine Neuauflage der "Großen Koalition" hin. GroKo ante portas also. Von groß kann zwar keine Rede sein, die SPD dümpelt zwischen 14 und 17 Prozent. Doch selbst, wenn die Sozialdemokraten es noch über die 20 Prozent schaffen sollten, müsste für eine Regierung unter ihrer Führung wohl ein Wunder geschehen. Trotzdem klammern sich die Genossen an diese Hoffnung, allen voran Olaf Scholz. Augen zu und kämpfen, so das Motto. Am Ende glauben aber selbst Parteiurgesteine wie Peer Steinbrück nicht mehr an ein neues Scholz-Wunder. Zu anders ist die Ausgangslage bei dieser Wahl, zu schwer lastet die SPD-geführte Ampel auf Scholz' Glaubwürdigkeit.

"Sie kennen mich", sagte Angela Merkel einst im TV-Duell mit eben jenem Steinbrück und gewann. Kaum vorstellbar, dass ein solcher Spruch Olaf Scholz zum Sieg verhelfen könnte. Dennoch setzt die SPD mit voller Kraft auf die Erfahrung ihres Kanzlerkandidaten, um sich von Friedrich Merz abzugrenzen, wie mein Kollege Daniel Mützel hier über den SPD-Parteitag schreibt. Hauptgegner ist die Union auch im Programm, ihre sozialen Versprechen zielen auf die "ganz normalen Leute". Ob das diese überzeugt, wird sich zeigen.

2025 ist nicht 2021. Nicht nur für Olaf Scholz hat sich die Ausgangslage drastisch verändert. Auch eine GroKo wäre dieses Mal eine andere. Denn die Merz-Union ist konservativer als die Merkel-Union, Koalitionsgespräche zwischen SPD und Union würden ungleich schwerer. Nur eins wäre sicher: Olaf Scholz wäre dann wohl Geschichte.

Die einzige wirklich neue Konstellation wäre eine schwarz-grüne Koalition. Aber auch die Grünen haben die verunglückte Ampel im Wahlkampfgepäck und liegen derzeit bei etwa 15 Prozent. Die Zeiten, in denen sie an die 20 Prozent reichten, sind ohnehin lange vorbei. Und CSU-Chef Markus Söder wird eine solche Koalition verhindern wollen – zumindest noch im Wahlkampf. Dennoch ist Friedrich Merz klug beraten, diese Option schon aus taktischen Gründen nicht ganz auszuschließen. Es verhandelt sich besser, wenn es eine Alternative gibt.