144 Seiten ist der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD lang. Auf 4.588 Zeilen beschreiben die künftigen Regierungsparteien, wie sie Deutschland voranbringen wollen. In den vergangenen Tagen ist viel darüber gesprochen und geschrieben worden, ob die schwarz-roten Vorhaben die Wirtschaft ankurbeln, die illegale Migration eindämmen und die Sicherheitslage verbessern können.

Wir wollen in unserem heutigen Podcast die Sozialpolitik in den Mittelpunkt stellen. Dafür haben meine Kollegen Annika Leister und Carsten Janz die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek eingeladen. Sie hat einen außerordentlich erfolgreichen Wahlkampf geführt und die Partei wohl vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit bewahrt. Im Gespräch mit unseren Redakteuren erklärt sie, warum sie von den Koalitionsplänen enttäuscht ist und was es ihrer Ansicht nach bräuchte, um all jene Bürger zu unterstützen, die angesichts steigender Preise immer weniger Geld im Portemonnaie haben. Es lohnt sich, ihr zuzuhören, auch dann, wenn man nicht jede ihrer Ansichten teilt. Daher empfehle ich Ihnen diesen Podcast:

Gestern Morgen habe ich im Tagesanbruch dazu aufgerufen, uns Frühlingsbilder zu schicken. Als ich dann einige Stunden später in unser E-Mail-Postfach schaute, strahlten mir viele schöne Fotos entgegen. Einige davon werden wir in den kommenden Ausgaben bis Ostern veröffentlichen. Den Auftakt macht Meike Helbing, die zu ihrem Schnappschuss schreibt: "Im Frühjahr ist bei uns auf den Teichen mächtig was los. Gänse und Schwäne jagen sich und es wird um die besten Brutplätze gekämpft. Ich liebe die zarten Blüten im Licht. Blauer Himmel. Einfach herrlich."

