Ukraine-Krieg | Russische Waffen: Putin macht ein unmoralisches Angebot

Hoher Besuch bei einem Militärforum in der Nähe von Moskau: Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Schoigu möchten russische Waffen verkaufen. (Quelle: MAXIM SHEMETOV/rtr)

In seiner Rede lobte der Kremlchef die Leistungen russischer Rüstungskonzerne im Ukraine-Krieg, etwa bei der Ausstattung der Armee und Flotte mit "modernen Waffen, die heute für den Sieg arbeiten". Mit Blick auf die Gäste aus – nach offiziellen Angaben – 70 Ländern prahlte Putin damit, dass Russland mutige Partner auf vielen Kontinenten habe, die sich den USA widersetzten.

Die Botschaft war klar: In einer Welt, in der sich seit dem 24. Februar neue Blöcke formieren, will Russland seine Verbündeten mit Rüstungsgütern unterstützen – gegen die Nato und für die eigene Brieftasche. "Wir sind bereit, unseren Alliierten die modernsten Waffentypen anzubieten", versprach Putin auf dem Forum. Diese hätten den Vorteil, fast alle "im Kampf erprobt" worden zu sein – eine zynische Anspielung auf den massenhaften Beschuss ukrainischer Städte durch die russische Armee.

Macht Putin leere Versprechungen?

Dass der russische Präsident nun persönlich für Militärprodukte wirbt, ließe sich als Zeichen der Schwäche interpretieren. Denn der bisherige Verlauf des russischen Angriffskrieges war alles andere als ein Werbefeldzug für russische Rüstungsgüter. Stattdessen war es die ukrainische Armee, die internationale Beobachter mit ihrem Widerstand gegen die vermeintlich russische Übermacht überraschte.

Trotz riesiger Investitionen in die Modernisierung der russischen Armee geriet die "militärische Spezialoperation" – so heißt der Krieg offiziell in Russland – gleich zu Beginn zur Blamage für den Kreml. Die Eroberung Kiews und des Nordens scheiterte und auch im Osten kommt die russische Armee nur langsam voran. Nach unterschiedlichen Schätzungen im Westen sind 20.000 bis 40.000 russische Soldaten in dem Krieg gefallen – die genaue Zahl ist nicht bekannt. Hunderte russische Panzer und Flugzeuge wurden zerstört, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" versenkt und die russische Flugabwehr scheint permanent zu versagen.

Ein ukrainischer Soldat steht in Butscha neben zerstörten russischen Panzern. (Quelle: Felipe Dana/dpa)

Zusätzlich stellt sich die Frage, ob Russland überhaupt die eigenen Verluste an Waffen und Gerät in diesem Krieg ausgleichen und gleichzeitig noch andere Länder beliefern kann. Macht Putin seinen Verbündeten also leere Versprechungen?