Ukraine-Krieg | Nachtüberblick: Selenskyj: Wir zeigen keine Schwäche

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilte die angekündigten Abstimmungen als Verhöhnung der Ukraine und der Vereinten Nationen. "Bei aller Vorsicht, bei aller Verantwortung, die wir haben, dürfen wir uns von dieser erneuten Provokation nicht kirre machen lassen, sondern wir müssen in der vollen Verantwortung für den Frieden in Europa die Ukraine jetzt weiterhin unterstützen", sagte die Grünen-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". Waffenlieferungen sollten weitergehen, "weil damit Menschenleben gerettet werden". Lesen Sie hier mehr dazu.

Chefs besetzter Gebiete bitten Putin um Hilfe

Die von Moskau gestützten Separatistengebiete Donezk und Luhansk sowie die im Krieg eroberten Regionen Donezk und Saporischschja planen vom 23. bis 27. September Volksabstimmungen. Das teilten sie am Dienstag mit. Die zeitgleichen Scheinreferenden ohne Zustimmung der Ukraine und ohne jegliche Kontrolle laufen auf einen schnellen Anschluss an Russland heraus. Sie gelten als Moskauer Reaktion auf die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive im Osten. 2014 hatte sich Russland die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt und dies mit einem international nicht anerkannten Referendum zu untermauern versucht.

Wie in einem Drehbuch zu Putins Auftritt wandten sich die Verwaltungschefs von Donezk und Cherson am Dienstag direkt an den Präsidenten im Kreml. Sie baten, dass er den Beitritt zu Russland befürworten möge. "Dieses Ereignis wird die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit", sagte Separatistenführer Denis Puschilin aus Donezk.

Wie viele Menschen sich in den von Moskau beherrschten Teilen der Ukraine aufhalten, lässt sich kaum sagen. Die Bevölkerung dort ist seit Februar durch Tod, Flucht oder Verschleppung nach Russland stark dezimiert worden. Moskau hält trotz der ukrainischen Gegenoffensiven Schätzungen zufolge immer noch mehr als ein Sechstel des ukrainischen Staatsgebiets inklusive der Krim besetzt.

Vergebliches Warten auf Putin-Rede

Die Mediengruppe RBK und der Staatssender RT kündigten für Dienstagabend eine Rede Putins zu den von Russland als Referenden bezeichneten Abstimmungen in den besetzten Gebieten an. Doch die Zuschauer warteten vergeblich. Nach mehreren Stunden des Wartens schrieb RT-Chefin Margarita Simonjan auf Telegram "Geht schlafen!". Der TV-Propagandist Wladimir Solowjow schrieb schlicht: "Morgen".