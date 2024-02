Ein russischer Blogger stirbt, nachdem er über Tote in Awdijiwka schreibt. Putin soll weiter an einen Sieg glauben. Mehr Informationen im Newsblog.

Kreml nennt Bidens Äußerung über Putin "Schande"

10.26 Uhr: Das russische Präsidialamt hat empört auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über Amtsinhaber Wladimir Putin reagiert. Putins Sprecher Dmitri Peskow spricht von einer "Schande", Biden geriere sich als "Hollywood Cowboy". Der US-Präsident hatte Putin bei einer Wahlkampfveranstaltung als "crazy son of a bitch" bezeichnet, was wörtlich "verrückter Hurensohn" oder "verrückter Mistkerl" bedeutet, im amerikanischen Sprachgebrauch aber in der Regel nicht so drastisch gemeint ist.