Tschechien will der Ukraine bald 800.000 Schuss Artilleriemunition liefern. Der russische Geheimdienst nimmt eine US-Amerikanerin fest. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine: fünf tote Zivilisten bei russischem Drohnenangriff in Sumy

17.46 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff sind im nordukrainischen Gebiet Sumy laut offiziellen Angaben fünf Zivilisten getötet worden. Das Haus im Dorf Nowa Sloboda sei bei dem Angriff komplett zerstört worden, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Zwei Kampfdrohnen hätten am Morgen die knapp sechs Kilometer von der russischen Grenze entfernte Ortschaft angegriffen. Die Behörde ermittle wegen eines möglichen Kriegsverbrechens, heißt es.

Die Staatsanwaltschaft teilt zudem mit, dass sie in einem weiteren Fall einer möglichen Erschießung ukrainischer Kriegsgefangener durch russische Soldaten ermittle. Am Dienstag wurde ein Drohnenvideo bekannt, in dem zu sehen sein soll, wie drei ukrainische Soldaten bei der Ortschaft Robotyne im Gebiet Saporischschja nach ihrer Aufgabe erschossen werden. Der Vorfall soll sich bereits am Sonntag ereignet haben.

USA kündigen "umfangreiches Sanktionspaket" gegen Russland an

17.36 Uhr: Die USA wollen nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Die Regierung werde am Freitag ein "umfangreiches Sanktionspaket" bekannt geben, kündigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Dienstag in Washington an. Details zu den neuen Sanktionen nannte er zunächst nicht. Die Maßnahme sei sowohl eine Reaktion auf den Tod Nawalnys als auch auf den seit zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die USA haben Russland bereits mit umfangreichen Sanktionen belegt.

Nach Einnahme von Awdijiwka: Russen wollen weiter vorrücken

17.16 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin fordert nach der Einnahme von Awdijiwka ein weiteres Vorrücken seiner Soldaten. In der seit Monaten umkämpften Stadt im Osten der Ukraine seien die ukrainischen Verteidiger zu einem chaotischen Rückzug gezwungen gewesen, sagt Putin. Diesen Erfolg auf dem Schlachtfeld solle das russische Militär ausbauen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Sergei Schoigu geht die russische Offensive weiter, die Truppen bewegten sich nach Westen.

US-Sender darf nicht mehr in Russland senden

17.02 Uhr: Moskau verbietet der US-Sendergruppe Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), in Russland weiterzusenden. In einem Dokument in der Datenbank des russischen Justizministeriums, das die Nachrichtenagentur AFP einsah, werden die Aktivitäten des von den USA finanzierten Mediums für "unerwünscht" erklärt. Mit dem Verbot droht auch den Mitarbeitern der Sendergruppe juristische Verfolgung in Russland.

Tschechien liefert Ukraine bald wohl 800.000 Schuss Munition

15.44 Uhr: Tschechien will der Ukraine binnen weniger Wochen 800.000 Schuss Artilleriemunition liefern. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf tschechische Regierungskreise. Präsident Petr Pavel habe die Munition in Drittstaaten lokalisiert und sei in Gesprächen mit Dänemark, den Niederlanden und Kanada, um den Ankauf zu finanzieren. Bei der Finanzierung komme er voran, heißt es in dem Bericht aus dem Umfeld des Präsidenten.

Wo genau die 800.000 Schuss angekauft werden sollen, gebe der Politiker aus diplomatischer Rücksicht nicht preis, schreibt der "Tagesspiegel". Das Magazin "Politico" hatte Anfang Februar berichtet, dass die tschechische Regierung die Europäische Union aufgefordert habe, bei Rüstungsunternehmen in der Türkei, Südkorea und Südafrika anzufragen.

Bereits am Wochenende hatte Pavel auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Lieferungen in Aussicht gestellt. Demnach habe Tschechien eine halbe Million Schuss vom Kaliber 155 Millimeter und 300.000 Schuss vom Kaliber 122 Millimeter ausfindig machen können. 155 Millimeter ist die Standard-Kalibergröße der Nato Beobachter haben in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Notwendigkeit weiterer Munitionslieferungen an die Ukraine verwiesen. Als ehemaliger Nato-General verfügt Pavel über ein globales militärisches Kontaktnetz.

EU-Land verhindert wohl russische "Operation" auf seinem Territorium

14.33 Uhr: Estland hat nach Angaben von Ministerpräsidentin Kaja Kallas auf seinem Territorium eine hybride Operation russischer Sicherheitsdienste erfolgreich vereitelt. Einzelheiten nannte Kallas zunächst nicht.

