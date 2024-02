Newsblog zum Ukraine-Krieg Stoltenberg: "Ukraine wird der Nato beitreten" Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc , te Aktualisiert am 24.02.2024 - 11:23 Uhr Lesedauer: 44 Min. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivbild): Der Norweger glaubt, die Ukraine werde in Zukunft zur Nato gehören. (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder) News folgen

Der Nato-Generalsekretär sieht die Ukraine langfristig als Teil des Militärbündnisses. Ein russisches Spezialflugzeug ist abgeschossen worden. Mehr Informationen im Newsblog.

Stoltenberg: "Ukraine wird der Nato beitreten"

11.13 Uhr: Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen Eintritt des Landes in das Bündnis bekräftigt. "Die Ukraine wird der Nato beitreten. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann", sagte der Norweger am Samstag in einer Video-Botschaft.

"Während wir sie auf diesen Tag vorbereiten, wird die Nato der Ukraine weiterhin zur Seite stehen", sagte Stoltenberg. Das Ziel von Kremlchef Wladimir Putin, die Ukraine zu beherrschen, habe sich nicht geändert. Der russische Präsident habe diesen Krieg begonnen, weil er der Ukraine die Tür zur Nato verschließen und das Recht verweigern wollte, ihren eigenen Weg zu wählen. Doch er habe genau das Gegenteil erreicht.

Die Nato-Staaten betonten ebenfalls, dass die Zukunft der Ukraine in dem Bündnis liege. Man arbeite eng zusammen, um die weitere Integration der Ukraine in die Nato im Einklang mit den Beschlüssen des Vilnius-Gipfels zu unterstützen, hieß es in einer Erklärung des Nato-Ukraine-Rates vom Samstag.

Von der Leyen übergibt 50 Fahrzeuge an Ukraine

10.35 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine 50 Fahrzeuge an die ukrainische Nationalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft übergeben. Die weißen Geländewagen würden den Behörden dabei helfen, "die Gebiete zu stabilisieren, die die ukrainischen Streitkräfte so mutig von der illegalen russischen Besetzung befreit haben", sagte von der Leyen laut einer Mitteilung der Kommission am Samstag.

"Die heutige Lieferung schließt sich an die jüngste Lieferung eines modernen Minenräumungsgeräts von der EU an die Ukraine an. Mit dieser Ausrüstung helfen wir der Ukraine, in zurückeroberten Gebieten wieder für Sicherheit zu sorgen."

Greenpeace protestiert gegen Russland: Aktion an Botschaft

7.50 Uhr: Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben am Samstag aus Protest gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine mehrere Schriftzüge an die Fassade der russischen Botschaft in Berlin projiziert. "Stoppt das Töten" sowie "Hände weg von der Ukraine" war an dem Gebäude Unter den Linden am Morgen – am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf das Nachbarland – in deutscher und englischer Sprache zu lesen. Dazu hielten Aktivisten Plakate in die Höhe.

"Es ist schrecklich, dass der von Wladimir Putin entfesselte Horror jetzt bereits in das dritte Kriegsjahr geht", sagte Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace. Russland müsse das Töten in der Ukraine beenden und sich wieder zurückziehen. Lurz forderte zugleich die internationale Gemeinschaft sowie die Bundesregierung auf, die Unterstützung für die Ukraine entschlossen fortsetzen, aber auch die diplomatischen Anstrengungen zur Beendigung des Krieges wieder zu verstärken.

Westliche Spitzenpolitiker in Kiew eingetroffen

7.19 Uhr: Am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungsspitzen aus Italien, Kanada und Belgien als Zeichen der Solidarität nach Kiew gereist. Von der Leyen, Giorgia Meloni, Justin Trudeau und Alexander De Croo reisten in der Nacht gemeinsam per Zug von Polen aus an, teilt die italienische Regierung mit.

Im Laufe des Tages ist eine Videokonferenz der G7-Staaten geplant, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeladen ist.