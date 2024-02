Newsblog zum Ukraine-Krieg Tod von Nawalny: USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc Aktualisiert am 23.02.2024 - 13:26 Uhr Lesedauer: 37 Min. Gedenkort für Alexej Nawalny: Der Kreml-Kritiker starb russischen Angaben zufolge vor einer Woche. (Quelle: Anton Geisser) News folgen

Die USA verhängen weitere Sanktionen gehen Russland. Schweden schickt Kampfboote. Mehr Informationen im Newsblog.

Kriegsverbrechen: Ukraine ermittelt in 122.000 Fällen

13.40 Uhr: Die ukrainischen Behörden ermitteln mittlerweile in mehr als 122.000 Fällen mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Militärs. Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagt bei einer Konferenz im Bundesjustizministerium in Berlin, es seien bislang 511 Verdächtige identifiziert worden, 80 davon seien bereits verurteilt, die meisten davon allerdings in Abwesenheit.

Unicef: Viele ukrainische Kinder rund 200 Tage in Bunkern gewesen

13 Uhr: Kinder in der Nähe der Kriegsfront in der Ukraine haben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef Monate in Kellern, Bunkern oder Löchern im Boden verbracht, um sich vor Angriffen zu schützen. Innerhalb von zwei Jahren bis zu gut 200 Tage so zu verbringen, sei schwer vorstellbar und gefährde die psychische Gesundheit, sagt Unicef-Sprecher James Elder in Genf zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs.

"Sicherheit vor Raketen und Drohnen zu suchen, ist für diese Kinder mit einem hohen Preis verbunden", sagt er. "Die psychologischen Narben bei den Kindern sind tief. Und sie werden von Tag zu Tag schlimmer." Die Hälfte der 13- bis 15-Jährigen habe Schlafprobleme. Jeder fünfte werde immer wieder durch Erinnerungen an schlimme Ereignisse gequält. Eltern berichteten, dass Kinder und Jugendliche mehr Angstzustände und Trauer verspürten und das Interesse an früheren Aktivitäten verloren hätten. Obwohl sie eigentlich viel Zeit zur emotionalen Unterstützung ihrer Kinder brauchten, kämpften sie damit, ihre Familien durchzubringen.

USA verhängen 500 neue Sanktionen gegen Russland

12.40 Uhr: Die USA kündigen mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland an. Grund sei der andauernde Krieg und der Tod des Regimekritikers Alexej Nawalny, teilt das US-Präsidialamt mit. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen Personen, die im Zusammenhang mit Nawalnys Inhaftierung stünden, gegen die russische Finanzbranche und den militärisch-industriellen Komplex.

US-Präsident Joe Biden erklärt: "Sie werden dafür sorgen, dass Putin einen noch höheren Preis für seine Aggression im Ausland und seine Unterdrückung im Inland zahlt." Es soll Exportbeschränkungen für fast 100 Unternehmen geben, die im Hintergrund Russlands Kriegswirtschaft unterstützten. Damit soll verhindert werden, dass bestehende Sanktionen über Drittländer umgangen werden.

Putin: Russland hat Atomstreitkräfte modernisiert

10.51 Uhr: Russland hat die Modernisierung seiner Atomstreitkräfte Präsident Wladimir Putin zufolge zu 95 Prozent abgeschlossen. So habe etwa die Luftwaffe gerade vier neue Überschallbomber erhalten, die mit Atomwaffen bestückt werden könnten, sagt Putin in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des jährlichen Tags der Verteidiger des Vaterlandes zu Ehren der Armee.

Video | Putin absolviert Probeflug in Überschallbomber Quelle: Glomex

Die strategischen Atomwaffenfähigkeiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien auf dem neuesten Stand und würden ständig modernisiert. "Unter Einbeziehung unserer realen Kampferfahrungen werden wir die Streitkräfte weiterhin auf jede erdenkliche Art und Weise stärken, einschließlich laufender Umrüstungs- und Modernisierungsmaßnahmen." Zugleich würdigte er die Soldaten, die in der Ukraine in der "militärischen Spezialoperation" im Einsatz sind, als Helden, die für "Wahrheit und Gerechtigkeit" kämpften.

Lindner: EU-Investitionsbank sollte Rüstungsfinanzierungen fördern