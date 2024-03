Russland meldet massiven Drohnenangriff auf Krim

Explosionen: Krim-Brücke gesperrt

3.10 Uhr: Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, wurde für den Straßenverkehr gesperrt. Dies teilte die von Russland eingesetzte Verwaltung der Brücke über Telegram mit. Auch der Straßenverkehr in der Nähe des Hafens von Feodosia auf der Krim wurde vorübergehend eingeschränkt, so die russischen Verwalter. Zuvor war in ukrainischen und russischen sozialen Medien von mehreren starken Explosionen in der Gegend berichtet worden. Bislang gibt es keine unabhängige Bestätigung der Explosionen. Von ukrainischer Seite gab es bisher keine Stellungnahme.