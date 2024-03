Zahl der Todesopfer nach Angriff auf Odessa steigt

8.45 Uhr: Zwei Menschen sind nach ukrainischen Angaben bei einem Drohnenangriff auf ein Wohnhaus in Odessa getötet worden. Acht weitere wurden verletzt und sechs werden vermisst, teilen Behörden mit. 18 Wohnungen wurden zerstört, schreibt Präsident Wolodymyr Selenskyj im Kurznachrichtendienst Telegram. Er veröffentlicht ein Video, in dem ein Wohnhaus zu sehen ist, in dem mehrere Stockwerke eingestürzt sind.

Kiesewetter: "Scholz wird zunehmend zum Sicherheitsrisiko"

6.36 Uhr: Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf dafür kritisiert, dass er den Einsatz von deutschen Truppen in der Ukraine ausschließt. Scholz geriere sich als "Friedenskanzler", der scheinbar alles tue, damit Deutschland nicht zur Kriegspartei werde, sagt Kiesewetter dem Berliner "Tagesspiegel". "Dabei greift er russische Narrative und Desinformation auf, in der Hoffnung Wählerstimmen von AfD und BSW abzugreifen."

Angriffe auf Odessa – Haus offenbar teilweise eingestürzt

4.30 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf Odesa wurde eine Person getötet und mindestens sieben weitere verletzt, wie der Gouverneur der Oblast Odesa, Oleh Kiper, in der Nacht zum Samstag mitteilte. Unter den Verletzten sei ein dreijähriger Junge, der derzeit wegen eines verletzten Beins im Krankenhaus behandelt wird. Sechs Erwachsene befinden sich Berichten zufolge in einem stabilen Zustand. Informationen über das bei dem Angriff getötete Opfer liegen noch nicht vor. Nach Berichten des Senders n-tv seien mehrere Hochhäuser getroffen worden, eines sei teilweise eingestürzt.

Kanada schließt Truppen in der Ukraine nicht aus

0.10 Uhr: Der kanadische Verteidigungsminister Bill Blair schließt Soldaten seines Landes in der Ukraine nicht aus. In einem Interview mit dem "Toronto Star" sagte er, dass die Idee von Nato-Truppen beim jüngsten Gipfeltreffen der Nato in Paris erörtert worden sei. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte zuerst über Entsendung von Soldaten gesprochen. Für Kanada, so der Verteidigungsminister, käme ein begrenztes Kontingent in Frage. Bedingung sei allerdings, dass die Soldaten weit von der Front stationiert seien und nicht in Kämpfe verwickelt würden.