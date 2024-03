Anzeige: Split – eine der schönsten Städte an der Adria entdecken

Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine schließen nächstes Sicherheitsabkommen ab Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic , cc , lex , lec , das Aktualisiert am 01.03.2024 - 21:34 Uhr Lesedauer: 34 Min. Wolodymyr Selenskyj und Mark Rutte: Der niederländische Ministerpräsident war zu einem Kurzbesuch in der Ukraine. (Quelle: Piroschka Van De Wouw/Pool Reuters/AP/dpa)

Macron steht zu seiner Aussage hinsichtlich Bodentruppen in der Ukraine. Die Niederlande und die Ukraine schließen ein bilaterales Verteidigungsabkommen. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj dankt Niederlande für neue Waffenlieferungen

21.29 Uhr: Nach dem Besuch des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Bereitstellung weiterer Rüstungshilfe gedankt. "Heute gibt es ein neues Paket an militärischer Hilfe von den Niederlanden für unsere Soldaten", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Er bezifferte die Waffenlieferungen auf einen Wert von zwei Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Videoaufnahme macht der ukrainische Präsident in der von Russlands Angriffskrieg schwer zerstörten Millionenstadt Charkiw.

Dabei betont Selenskyj einmal mehr die Bedeutung der Flugabwehr für den Schutz des Landes. Die Niederlande helfe mit ihrer Beteiligung an der Koalition der Staaten, die Kiew F-16-Kampfjets liefere, dabei, den Himmel über der Ukraine zu sichern, sagte er. Das Rüstungspaket war Teil eines Sicherheitsabkommens, das Rutte und Selenskyj in Charkiw unterzeichnet hatten. Für die Ukraine ist es das sechste Abkommen dieser Art mit einem westlichen Staat.

Für März verspricht Selenskyj seinen Landsleuten weitere Rüstungspakete und neue Sicherheitsabkommen mit anderen Staaten. Details dazu nennt er nicht. Die Ukraine ist in ihrem nunmehr gut zwei Jahre währenden Abwehrkampf gegen die russische Invasion massiv auf westliche Unterstützung angewiesen.

Niederländischer Premier Rutte zu Blitzbesuch in Charkiw

17.56 Uhr: Die Niederlande haben als siebter Staat eine zehn Jahre währende Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine geschlossen. Das Abkommen, das Ministerpräsident Mark Rutte und Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in der ukrainischen Stadt Charkiw unterzeichneten, sieht Militärhilfen von zwei Milliarden Euro allein im laufenden Jahr vor, wie Selenskyj mitteilt.

Rutte war dafür kurzfristig in die zweitgrößte ukrainische Stadt gereist, die rund 40 Kilometer nahe der russischen Grenze liegt und regelmäßig Ziel russischer Luftangriffe ist. Selenskyj zufolge hat das russische Militär in der Stadt in den vergangenen zwei Jahren mehr als 20.000 Gebäude zerstört.

Ähnliche Zusagen wie die Niederlande haben bereits Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada gemacht. Damit soll die Ukraine bis zu einer Aufnahme in die Nato gestärkt werden.

Macron: Aussage zu Bodentruppen in der Ukraine war durchdacht

14.47 Uhr: Trotz deutlicher Kritik hält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seinen Überlegungen zu Bodentruppen in der Ukraine fest. "Jedes Wort, das ich zu diesem Thema, sage, ist abgewogen, durchdacht und besonnen", sagt er bei der Eröffnung des Olympischen Dorfes in Paris dem Sender BFMTV. Weiter wollte er sich dazu nicht äußern, da es nicht der Ort für "geopolitische Kommentare" sei.

Macron hatte jüngst nach einer Ukraine-Hilfskonferenz den Einsatz von Bodentruppen in der von Russland angegriffenen Ukraine durch sein Land nicht ausgeschlossen. Bei dem Treffen mit mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), habe es zwar keine Einigkeit darüber gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron am Montagabend in Paris. Scholz wies den Vorstoß Macrons für eine mögliche Entsendung von Bodentruppen aus Nato-Staaten in die Ukraine zurück.

London: Russland hat Rüstungsproduktion 2023 stark erhöht

13.03 Uhr: Russland hat seine Rüstungsproduktion für den Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung massiv erhöht. "Obwohl die Verteidigungsindustrie nicht in der Lage ist, den Anforderungen der russischen Operationen gegen die Ukraine vollständig gerecht zu werden, ist sie mit ziemlicher Sicherheit das gesamte Jahr 2024 über in der Lage, einen Materialvorteil gegenüber der Ukraine zu erzielen", teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit.