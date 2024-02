Newsblog zum Ukraine-Krieg Partisanen sprengen wohl Putin-Hauptquartier in der Südukraine Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic , cc Aktualisiert am 28.02.2024 - 08:06 Uhr Lesedauer: 17 Min. Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild): In den besetzten ukrainischen Gebieten lässt er bereits die russischen Präsidentschaftswahlen abhalten. (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov/imago) News folgen

Ein Gebäude von Putins Partei in der Südukraine wurde durch Explosionen beschädigt. Macrons Außenminister versucht, die Aufregung um den Präsidenten-Vorstoß einzudämmen. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Experten: Russland stößt um Awdijiwka weiter vor

8.01 Uhr: Russland versucht, das Momentum seiner Offensive rund um die kürzlich eroberte Stadt Awdijiwka in der Ostukraine beizubehalten. Das schreiben die Militäranalysten des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW). Die russischen Streitkräfte halten demnach offenbar "ein relativ hohes Tempo bei ihren Offensivoperationen". Diese zielten darauf ab, "so weit wie möglich in das Gebiet um Awdijiwka vorzudringen, bevor die ukrainischen Streitkräfte geschlossenere und schwieriger zu durchdringende Verteidigungslinien in diesem Gebiet errichten", heißt es in der Analyse.

Ein Sprecher der ukrainischen Armee hatte kürzlich erklärt, dass Russland seine Einheiten in der Region von kleineren Stoßtrupps auf größere Kampfgruppen bis hin zu Kompanien umstelle. "Die russischen Streitkräfte konzentrieren ihre Angriffe derzeit westlich von Awdijiwka in Richtung Berdytschi, Orliwka und Tonenke", schreibt das ISW. In diesem Bereich seien die ukrainischen Stellungen "enttäuschend" und "problematisch", sagen ukrainische Militärbeobachter laut dem ISW-Bericht.

Dennoch: Schwieriges Terrain mit Wasserläufen weiter westlich von Awdijiwka könnte die russischen Vorstöße bald verlangsamen, so das ISW. Dies könnte den ukrainischen Streitkräften erlauben, ihre Verteidigungsstellungen auszubauen.

Partisanen sprengen wohl Putin-Hauptquartier in der Südukraine

7.28 Uhr: Im Süden der Ukraine hat es an einem regionalen Hauptquartier der russischen Präsidenten-Partei "Einiges Russland" Explosionen gegeben. Das meldet das ukrainische "Nationale Widerstandszentrum". Ukrainische Partisanen sollen für die Tat verantwortlich sein, die sich wohl bereits am Dienstagmorgen in der Stadt Nowa Kachowka im Gebiet Cherson zugetragen hat. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

In den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson haben bereits am Sonntag die russischen Präsidentschaftswahlen begonnen. "Die Kräfte der Widerstandsbewegung schickten den Besatzern ein 'Hallo' und stoppten die gefälschten 'Wahlen' in der besetzten Stadt", schreibt das "Nationale Widerstandszentrum" auf seiner Internetseite. Den Angaben zufolge versucht Russland zu verbergen, dass es sich bei den Explosionen um eine Tat von Partisanen handelt: "Um keine Panik zu streuen, behaupten die Russen derzeit, dass eine angebliche Drohne das Gebäude getroffen hat, obwohl das nicht wahr ist."

Krim-Vertreterin: "Totale Russifizierung" auf der Halbinsel

6 Uhr: Die ukrainische Krim-Vertreterin Tamila Taschewa hat zehn Jahre nach Beginn der russischen Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel zunehmende Verstöße gegen die Menschenrechte dort beklagt. "Mit Stand 24. Februar haben die Besatzer illegal 208 Menschen inhaftiert, darunter 125 Krim-Tataren", sagt die ständige Vertreterin des ukrainischen Präsidenten in der Autonomen Republik Krim. Sie kritisiert zudem eine "Kolonialisierung" und eine "totale Russifizierung" der Region.

Heute sei die Krim als russisches Anhängsel von der Außenwelt abgeschnitten und hänge wirtschaftlich am Tropf der Besatzungsmacht, sagt Taschewa. Das habe vor allem das Leben für die Menschen erheblich verteuert. "Wir sehen einen wachsenden Widerstand gegen die Okkupation", sagt Taschewa. Vor allem für die muslimischen Krim-Tataren, die einst über ein eigenes Parlament verfügten, habe sich die Menschenrechtslage weiter verschlechtert. Sie würden politisch verfolgt, es gebe Hausdurchsuchungen, krimtatarische Medien seien geschlossen.