Newsblog zum Ukraine-Krieg USA zu Putin: "unverantwortliche Rhetorik" Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi , sic , cc , lex Aktualisiert am 01.03.2024 - 00:32 Uhr Lesedauer: 31 Min. Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild): Die USA haben "keine Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz einer Atomwaffe vorbereitet". (Quelle: SPUTNIK/Reuters) News folgen

Die Ukraine fürchtet wohl einen baldigen russischen Durchbruch. Olaf Scholz sorgt beim Auftritt für Wirbel. Mehr Informationen im Newsblog.

Litauen schließt Grenzübergänge zu Belarus

0.30 Uhr: Litauen hat aus Sicherheitsgründen zwei weitere Grenzübergänge zum benachbarten Belarus vorübergehend geschlossen. Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes sind von Freitag an die beiden Kontrollpunkte Lavoriskes und Raigardas bis auf weiteres dicht. Damit werden nur noch zwei der insgesamt sechs Übergänge entlang der fast 680 Kilometer langen Grenze zwischen Litauen und dem autoritär regierten Belarus offen bleiben. Dadurch soll eine bessere Kontrolle der Waren-, Transport- und Personenströme über die Grenze sichergestellt sowie die versuchte Ein- und Ausfuhr von sanktionierten Waren und Schmuggel eingedämmt werden.

Ukraine: Russische Soldaten in Transnistrien keine Gefahr

0.15 Uhr: Das russische Kontingent auf dem Gebiet des nicht anerkannten Transnistriens stellt keine Bedrohung dar für die Ukraine dar. Dies erklärte laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform Nataliia Humeniuk, Leiterin des Gemeinsamen Pressezentrums des Operativen Kommandos "Süd", in der TV-Sendung "United News". Die Ukraine verfüge über vollständige Informationen über Konzentration und quantitative Zusammensetzung der Truppen.

"Die Situation bleibt unter der Kontrolle der Verteidigungsstreitkräfte. Was den Abschnitt der Staatsgrenze mit Transnistrien betrifft, so ist er zuverlässig geschützt, befestigt" sagte die Sprecherin.

USA: Keine Anzeichen für russische Atomwaffenvorbereitungen

23.30 Uhr: Die USA haben keine Anzeichen dafür, dass Russland den Einsatz einer Atomwaffe vorbereitet. Das sagt ein Sprecher des Außenministeriums. Die USA würden die Lage weiterhin sorgfältig beobachten. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine unverantwortliche Rhetorik von Wladimir Putin erleben. Das ist keine Art und Weise, wie das Oberhaupt eines nuklear bewaffneten Staates sprechen sollte", fügt der Sprecher hinzu. Der russische Präsident hatte zuvor sein Land auf einen anhaltenden Konflikt mit den Nato-Staaten eingeschworen und ungewohnt deutlich mit einem Atomkrieg gedroht.

Scholz sorgt mit Aussage "Diplomaten statt Granaten" für Wirbel

22.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit einer Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Bürgergespräch in Dresden für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend hatte ihm ein Teilnehmer einen Bogen Aufkleber mit dem Slogan "Diplomaten statt Granaten" überreicht mit der Bitte, ihn an seine Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu übergeben.

Scholz sagte daraufhin mit erhobener Faust: "Ja, Diplomaten statt Granaten ist der Satz, den wir gemeinsam skandieren Richtung Kreml nach Moskau." Daraufhin geb es in Online-Netzwerke harsche Kritik. Regierungssprecher Steffen Hebestreit betonte am Abend am der Plattform X": "Der Kanzler zitiert den Slogan – mit dem Zusatz, dass die Forderung an Moskau zu richten ist."

USA zu Putin: "unverantwortliche Rhetorik"

21.06 Uhr: Die USA haben die Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu den Gefahren eines neuen Nuklearkonflikts als "unverantwortliche Rhetorik" verurteilt. "Das ist nicht die Art und Weise, wie ein nuklear bewaffnetes Land sprechen sollte", sagte Außenministeriumssprecher Matthew Miller Journalisten. Washington habe "in der Vergangenheit vertraulich und direkt mit Russland über die Folgen des Einsatzes einer Atomwaffe kommuniziert", fügte Miller hinzu.

In seiner Rede zur Lage der Nation hatte Putin zuvor den Westen vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts vor einer nuklearen Eskalation gewarnt. "Sie sollten endlich begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können", sagte der russische Präsident.

Selenskyj drängt auf weitere militärische Unterstützung

20.24 Uhr: Angesichts der schweren Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einmal mehr um militärische Unterstützung aus dem Westen geworben. "Die globale Stabilität beruht ausschließlich auf dem Mut und der Hingabe der ukrainischen Kämpfer und unserer ganzen Nation", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag. Es sei offensichtlich, dass Putins Ambitionen weit über die Ukraine hinaus reichten.