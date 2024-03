Die ukrainische Armee gerät im Krieg gegen Russland immer mehr unter Druck. Bricht der Widerstand der Ukraine bald zusammen? Wladimir Putins Plan hat vor allem einen Haken.

Wladimir Putin steht auf dem Roten Platz. Zur Feier der Annexion der Krim im März 2014 gibt es am Montag ein großes Popkonzert. Der Kremlchef dankt seinen Unterstützern bei der Wahl, rühmt sich für die "Heimkehr" der von Moskau für annektiert erklärten ukrainischen Gebiete. Er lässt sich feiern und verkauft seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Russland als Rückendeckung für seinen Angriffskrieg in der Ukraine und für seinen Bruch mit dem Westen vor zwei Jahren. Putin sieht sich momentan im Aufwind. Für ihn läuft es derzeit ausgesprochen gut, zumindest auf den ersten Blick.

Unter Putin wurde Russland immer mehr zur Diktatur. Politische Gegner sitzen im Gefängnis, werden getötet oder sind längst nicht mehr im Land. Es gibt gläserne Wahlurnen, Soldaten in Wahllokalen, keine neutralen Wahlbeobachter und vom Kreml handverlesene Kandidaten, die Putin am Montag teilweise in den Kreml bestellen ließ, um ihm zu gratulieren. Deswegen sind die 87 Prozent der Stimmen, die der russische Diktator bei Wahl bekommen haben soll, keine Überraschung. Denn fest steht: In Russland regiert die Angst.

Putin wird das Wahlergebnis dafür nutzen, seinen Krieg in der Ukraine mit kompromissloser Gewalt weiterzuführen. Doch während die ukrainische Armee aufgrund von Munitionsmangel immer weiter zurückgedrängt wird, wachen zumindest Teile des Westens langsam aus ihrem Winterschlaf auf. Erneut spät, aber nicht zu spät. Die Lage für die Ukraine ist ernst, aber Putin ist noch immer auf einem Irrweg. Denn der Kremlchef läuft unbeirrbar weiter in sein persönliches Vietnam.

Die russische Armee ist in der Offensive

Die "Rückkehr in die Heimat" habe sich als "schwieriger, tragischer" erwiesen – "aber wir haben es geschafft, und das ist ein großes Ereignis in der Geschichte unseres Staates", ruft Putin am Montag in Moskau. "Hand in Hand werden wir voranschreiten und das wird uns stärker machen (...) Lang lebe Russland!"

Doch geschafft ist für Russland noch gar nichts. Zwar hält die russische Armee 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes besetzt, aber nicht einmal die von Moskau annektierten Oblasten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sind vollständig erobert. Stattdessen ist es ein zermürbender Abnutzungskampf um jeden Kilometer, an den Fronten bewegt sich noch immer wenig – trotz massiver Nachschubprobleme der Ukraine.

Die russische Propaganda feiert dennoch jede Einnahme eines ukrainischen Dorfes als großen Sieg. So hat die russische Armee nach Angaben aus Moskau die Kontrolle über das Dorf Orliwka an der Front in der Ostukraine übernommen. Das etwa vier Kilometer von der Stadt Awdijiwka entfernte Dorf sei "befreit" worden, erklärt das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Auch habe die Armee in dem Gebiet "ihre Stellungen verbessert".

Vor etwas mehr als einem Monat hatten die russischen Truppen Awdijiwka unter ihre Kontrolle gebracht. Ende Februar hatte sich die ukrainische Armee aus dem Nachbardorf Lastotschkyne zurückgezogen und angegeben, sich hinter neuen Verteidigungslinien in Orliwka zu verschanzen, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.