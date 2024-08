Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Dort sollen russische Bürger keine Dating-Apps mehr nutzen. Alle Informationen im Newsblog.

Moskau: Bürger in Kursk sollen Dating-Apps abschalten

17.26 Uhr: Das russische Innenministerium hat die Menschen in drei Regionen an der Grenze zur Ukraine aufgefordert, Datings-Apps und Online-Überwachungskameras zu deaktivieren. "Der Gegner identifiziert in großem Umfang IP-Adressen auf unserem Territorium und verbindet sich aus der Ferne mit ungesicherten Kameras, die von privaten Höfen bis hin zu strategisch wichtigen Straßen und Autobahnen alles überwachen", teilte das Ministerium mit. Auch von der Benutzung von Online-Dating-Diensten wurde abgeraten, da diese ebenfalls zum Sammeln von Informationen genutzt werden könnten.

Das Innenministerium riet russischen Soldaten, generell keine Kurznachrichten von unbekannten Absendern zu öffnen. Auch sollten sie Chats mit Kameraden löschen, wenn diese in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Bewohnern der grenznahen Regionen empfiehlt das Innenministerium, in sozialen Netzwerken keine Videoaufnahmen zu teilen, auf denen Militärkonvois zu sehen sind.

Soldaten, Polizisten und Geheimdienst-Mitarbeiter sollen zudem auf ihren Handys Fotos löschen, die sie als Angehörige dieser Dienste identifizieren. Auch sollen sie im Netz auf Spitznamen wie "Ljoscha FSB" verzichten. Der FSB ist der russische Inlandsgeheimdienst. "Mitarbeiter der Energiewirtschaft, einschließlich der Atomindustrie, sollten ihre berufliche Zugehörigkeit aus den sozialen Netzwerken entfernen, damit sie nicht in das Blickfeld feindlicher Nachrichtendienste geraten", heißt es weiter.

Tschechien kauft Munition für Ukraine mit russischen Geldern

15.51 Uhr: Die Tschechische Republik kauft mit eingefrorenen russischen Geldern für die Ukraine. Das hat die Verteidigungsministerin des Landes, Jana Černochová, in einem Beitrag auf X verkündet. Dem Schritt liege ein entsprechender EU-Beschluss zugrunde. Das Land nutze die einzigartige Gelegenheit, die Ukraine mit dringend benötigter, großkalibriger Munition zu unterstützen, dafür Russlands Ressourcen zu nutzen und die eigene Finanzlage zu schonen.

Russland will Kursk-Vorstoß mit Weltraumtruppen stoppen

15.15 Uhr: Russland reagiert auf die ukrainische Kursk-Offensive – und mobilisiert dafür sogar Truppen, die eigentlich nicht im Kampf eingesetzt werden sollten.

Feuer in russischem Öllager wütet immer weiter

14.57 Uhr: In einem großen Treibstofflager in Südrussland brennt es zwei Tage nach einem ukrainischen Drohnenangriff noch immer. Das teilten die Regionalbehörden von Rostow am Don mit. Bei den Löscharbeiten seien bereits 41 Feuerwehrleute verletzt worden.

Russland meldet Eroberung von New York in Donezk

13.45 Uhr: Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau den Ort New York in der Region Donezk im Osten der Ukraine erobert. Die Truppen hätten "eine der größten Ansiedlungen in der Umgebung von Torezk, das strategisch wichtige Logistikzentrum Nowgorodskoje" unter ihre Kontrolle gebracht, teilt das Verteidigungsministerium unter Verwendung des zu Sowjetzeiten eingeführten Namens mit.

Der auf deutsche Siedler zurückgehende Name New York wurde 1951 zugunsten von Nowgorodskoje abgeschafft. 2021 wurde er wieder eingeführt, nachdem ukrainische Aktivisten sich dafür eingesetzt hatten. Der Ort befindet sich etwa sechs Kilometer südlich von Torezk, das seit Wochen Ziel russischer Angriffe ist.

Folgt nun die Wende beim ukrainischen Kursk-Vorstoß?

12.49 Uhr: Zwei Wochen nach dem überraschenden Einmarsch der Ukraine in Russland rückt die Armee weiter vor.

