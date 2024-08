Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Belarus will Truppen an die ukrainische Grenze schicken. Alle Informationen im Newsblog.

Kretschmer fordert erneut weniger Waffen für die Ukraine

12.14 Uhr: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat eine Kürzung der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Das Geld sieht er in Deutschland besser aufgehoben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine verbietet Moskauer orthodoxe Kirche

12.01 Uhr: Das ukrainische Parlament hat für ein Verbot der mit Russland verbundenen orthodoxen Kirche gestimmt. Der umstrittene Gesetzentwurf findet nach Angaben von Abgeordneten eine breite Mehrheit. In der zersplitterten ukrainischen Kirchenlandschaft unterstehen viele Gemeinden noch dem Moskauer Patriarchat der orthodoxen Kirche Russlands.

Industrieanlage in Westukraine bei Bombardierungen getroffen

11.08 Uhr: Bei den jüngsten Bombardierungen Russlands auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine ist in der westukrainischen Region Ternopil eine Industrieanlage angegriffen und ein Treibstofftank getroffen worden, wie die Behörden mitteilen. Das ukrainische Fernsehen zeigt riesige schwarze Rauchsäulen, die über Ternopil aufsteigen, die regionalen Behörden fordern die Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. Mehr als 90 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt, die Situation sei unter Kontrolle, heißt es von der Regionalverwaltung von Ternopil.

Ukraine: Russland greift mehrere Regionen aus der Luft an

10.33 Uhr: Russland hat die Ukraine nach Angaben des dortigen Militärs erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Insgesamt seien neun Regionen in der Mitte, im Norden und im Süden des Landes ins Visier genommen worden, teilt die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei Raketen und 25 Drohnen seien abgeschossen worden. In Kiew war es in diesem Monat der fünfte Raketenangriff, wie das Militär erklärt. Luftalarm habe es in der Hauptstadt im August 41 Mal gegeben. Erst am Montag hatte das Militär nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf Kiew abgewehrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge konnte auch die jüngste Attacke auf Kiew abgewehrt werden, wie die Militärverwaltung der Hauptstadt ebenfalls auf Telegram bekannt gab. Es habe keine Verletzten oder Sachschäden gegeben. Luftabwehreinheiten seien in den frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen. Augenzeugen berichten von Explosionsgeräuschen, die wie der Einsatz von Luftabwehreinheiten geklungen hätten. Aus Moskau gibt es zunächst keine Stellungnahme zu den jüngsten Angriffen.

Experte zu Kursk: "Ukraine geht von der Offensive zur Defensive über"

7.27 Uhr: Die Ukraine geht bei ihrem Angriff in der russischen Region Kursk nach der Einschätzung eines Experten von der Offensive in die Defensive über. "Sie bereitet sich auf mögliche russische Gegenangriffe vor", sagt Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, im Gespräch mit "ntv.de".

Indizien dafür seien zwei zerstörte und weitere beschädigte Brücken über dem Fluss Sejm. So biete sich der Fluss laut Reisner als Verteidigungslinie an. Gleichzeitig könnte es die Ukraine schaffen, "noch zusätzliches Gebiet entlang des Sejm in den Besitz zu nehmen".

Die Verteidigung könnte sich aber als schwierig gestalten, da die Ukraine kaum schweres Pioniergerät zum Anlegen von Panzer- und Schützengräben in Kursk zur Verfügung habe. Auch durch die ständigen Angriffe aus der Luft haben die Ukrainer nach Einschätzung von Reisner nicht die Möglichkeit, "sich tatsächlich tief und nachhaltig einzugraben".