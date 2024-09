Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Selenskyj räumt offenbar in seiner Regierung auf. In der Nacht attackierte Russland die ukrainische Hauptstadt in mehreren Wellen. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock würdigt scheidenden ukrainischen Außenminister

11.35 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba gewürdigt. "Lange Gespräche in Nachtzügen, bei der G7, an den Frontlinien, in Brüssel, vor einem zerbombten Kraftwerk", schreibt die Grünen-Politikerin auf X.

"Es gibt wenige Menschen, mit denen ich so eng zusammengearbeitet habe wie mit dir", fügt sie hinzu. "Du stellst die Menschen deines Landes über dich." Sie wünsche Kuleba "aus der Tiefe meines Herzens alles Gute – Wir sollten uns wieder treffen, wenn Frieden und Freiheit wieder in die ganze Ukraine zurückgekehrt sind."

Ukraine meldet Abschuss mehrerer Drohnen und Raketen

10.56 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht sieben Marschflugkörper und 22 Drohnen abgeschossen. Insgesamt habe man bei den nächtlichen russischen Angriffen 42 Luftziele ausgemacht: 29 Drohnen und 13 Raketen. Nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums griff Russland in sechs ukrainischen Regionen Energieeinrichtungen an. Details zu etwaigen Schäden macht das Ministerium nicht.

Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Lwiw nahe polnischer Grenze

9.32 Uhr: Bei dem russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw unweit der polnischen Grenze sind nach Behördenangaben sieben Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Kinder und eine Hebamme, teilt Bürgermeister Andrij Sadowyj über den Messagingdienst Telegram mit.

Mehr als 30 Menschen befänden sich in medizinischer Behandlung. Über 50 Gebäude, die meisten von ihnen im Stadtzentrum, seien beschädigt worden, darunter Schulen, Wohnhäuser und Kliniken. Im benachbarten Polen ließ das dortige Einsatzkommando der Streitkräfte nach eigenen Angaben zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen Luftfahrzeuge aufsteigen, um den Luftraum des Nato- und EU-Mitgliedstaats abzusichern.

Ukrainischer Außenminister Kuleba bietet Rücktritt an

8.13 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen Rücktritt angeboten. Das teilt der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, mit.

Russland: Westen zwingt uns zu Änderung der Atomwaffendoktrin

7.31 Uhr: Das Vorgehen des Westens forciert dem russischen Präsidialamt zufolge eine Änderung seiner Atomwaffendoktrin. Russland werde vom sogenannten Westen vor Herausforderungen und Bedrohungen gestellt, die eine Überarbeitung der Doktrin erfordere, zitieren russische Nachrichtenagenturen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Dabei werde in Betracht gezogen, dass die Ukraine bei ihren Angriffen tief in russisches Territorium hinein US-Langstreckenwaffen einsetzen könnte. Die Regierung in Kiew drängt die USA seit einiger Zeit, ihr zu erlauben, mit den von den Verbündeten an die Ukraine gelieferten Waffen auch Ziele weit im Inneren Russlands anzugreifen. "Es ist offensichtlich, dass die Ukrainer dies tun werden", sagt Peskow der Agentur RIA zufolge. "Wir berücksichtigen dies alles."

Gouverneur: Mindestens zwei Tote bei Angriff auf Lwiw

6.33 Uhr: In der westukrainischen Stadt Lwiw sind bei einem russischen Luftangriff mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 19 seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Oblast mit.

Ukraine: Zweite Angriffswelle auf Kiew und auf Lwiw