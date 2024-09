0.10 Uhr: Die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte in Großbritannien schränkt einem Bericht des Rechnungshofs in London zufolge das Training britischer Soldaten ein. Ein Viertel der Ausbildungskapazitäten werde für das Programm für ukrainische Rekruten verwendet, die sogenannte Operation Interflex, hieß es in dem Bericht des National Audit Office (NAO). Lesen Sie hier mehr zum Thema.

Landminen schmälern Ukraine-BIP jährlich um elf Milliarden Dollar

23.10 Uhr: Landminen schmälern einer Schätzung zufolge das ukrainische Bruttoinlandsprodukt (BIP) um jährlich 11,2 Milliarden Dollar. Das entspricht etwa 5,6 Prozent des nationalen Wohlstands in der Ukraine gemessen an der Wirtschaftsleistung im Jahr 2021, wie aus einem Bericht des ukrainischen Wirtschaftsministeriums und des Tony Blair Institute for Global Change hervorgeht.

Erhält die Ukraine die Freigabe für Storm Shadow-Einsatz in Russland?

Grund für den Sinneswandel der US-Regierung soll eine neue Lieferung von ballistischen Raketen aus dem Iran an Russland sein, die laut Blinken innerhalb weniger Wochen in der Ukraine einsatzbereit sein sollen. Mehrere westliche Staaten haben daraufhin neue Sanktionen verhängt, während Russland und der Iran die Lieferung dementieren. Konkretere Schritte könnten in den kommenden Tagen folgen: Am Mittwoch reisen Blinken und Lammy gemeinsam in die Ukraine. Am Freitag wird der neue britische Premierminister Keir Starmer zu seinem Antrittsbesuch bei Biden in Washington erwartet.