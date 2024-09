Russland und Ukraine tauschen offenbar mehr Kriegsgefangene aus. Ex-Präsident Medwedew droht mit der vollständigen Zerstörung Kiews. Alle Informationen im Newsblog.

Experten: Russland muss wohl weitere Kräfte nach Kursk verlegen

13.15 Uhr: Russlands Gegenoffensive im russischen Kursk läuft offenbar schleppend. Das russische Militär werde wahrscheinlich zusätzliche Elemente aus anderen Teilen des Gebiets nach Kursk verlegen müssen, schreiben die Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War. Das sei nötig, um eine Gruppierung zu bilden, die in der Lage sei, eine anhaltende Gegenoffensive zu führen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Freitag bestätigt, dass die russischen Streitkräfte eine Gegenoffensive gestartet haben, zugleich aber betont: "Ernsthafte Erfolge sehen wir bislang nicht." Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte außerdem am 12. September, die USA hätten beobachtet, dass russische Einheiten versuchten, "eine Art Gegenoffensive" durchzuführen, bezeichnete diese aber als "marginal".

Anfang August waren ukrainische Truppen ins russische Grenzgebiet bei Kursk eingedrungen und brachten nach eigenen Angaben rund 1.300 Quadratkilometer und etwa 100 Ortschaften, darunter die Kleinstadt Sudscha, unter Kontrolle. Beobachter gehen von geringeren Geländegewinnen aus.

Interfax: Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

12.57 Uhr: Russland und die Ukraine haben laut einem Interfax-Bericht Kriegsgefangene ausgetauscht. Jede Seite habe je 103 Menschen freigelassen, meldet die russische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die ausgetauschten russischen Soldaten seien in Kursk in Gefangenschaft geraten. Ukrainische Truppen waren in die russische Region im August vorgestoßen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte auf seinem X-Account Bilder und sprach ebenfalls von 103 freigelassenen "Kämpfern aus russischer Gefangenschaft". Zu freigelassenen Russen machte er keine Angaben.

Russische Armee gibt Eroberung eines weiteren Orts in der Ostukraine bekannt

12.19 Uhr: Russland meldet die Eroberung eines weiteren Dorfes im Osten der Ukraine. "Der Ort Jelannoe Perwoe (Jelanne Perche auf Ukrainisch) wurde befreit", teilte das Moskauer Verteidigungsministerium im Propagandasprech mit. Der kleine Ort liegt im Gebiet der für die Ukraine logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk, die durch den russischen Vormarsch bedroht ist.

Die russische Armee ist in der Region Donezk in den vergangenen Wochen rasch vorgerückt. Regelmäßig berichtet sie von der Einnahme weiterer Orte in der ostukrainischen Region. Mehr dazu lesen Sie hier.

Moskau attackiert Ukraine nachts landesweit mit Drohnen

11.18 Uhr: Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut großflächig mit Drohnen angegriffen. Insgesamt seien etwa 70 der unbemannten Flugobjekte gestartet worden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seinem Telegramkanal. Demnach waren Objekte in den Gebieten Tscherkassy, Schytomyr, Winnyzja, Odessa, Sumy, Dnipropetrowsk, Poltawa, Cherson, Charkiw, Donezk, aber auch rund um die Hauptstadt Kiew Ziel der Attacken. Die Mehrzahl der Angriffe sei abgewehrt worden, teilte er mit – forderte allerdings zugleich erneut eine weitere Stärkung der Flugabwehr.