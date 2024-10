Selenskyjs Präsidialamtschef gibt Einblicke in die ukrainische Innenpolitik. Russland fliegt schwere Angriffe, sagt die Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Nordische Länder "verstehen, dass wir dem Aggressor Probleme bereiten müssen"

21.28 Uhr: Vor einer Reise zum Nordischen Rat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung der Unterstützung durch die Länder im Norden Europas betont. "Sie alle verstehen gleichermaßen, wie wichtig es ist, entschlossen zu handeln", sagt der Präsident in einer Videobotschaft in Kiew. "Sie verstehen, dass wir dem Aggressor Probleme bereiten müssen, damit Russland die Möglichkeit verliert, das Leben in der Welt zu stören."

Selenskyj wird am kommenden Dienstag (29.10.) zu einer Sitzung des Nordischen Rates in der isländischen Hauptstadt Reykjavik erwartet, teilt der Rat mit. Der Präsident sagt, er wolle mit Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Island darüber reden, wie der militärische und diplomatische Druck auf Russland erhöht werden könne. Dass Selenskyj die Unterstützung der Nordischen Staaten explizit hervorhebt, könnte als Fingerzeig an andere Verbündete gewertet werden, die nach Meinung von Militärexperten viel zu zögerlich agieren. Dazu zählen die USA, aber auch Deutschland, die sich bislang weigern, der Ukraine etwa den Einsatz weitreichender Waffen auf russischem Gebiet zu erlauben. Lesen Sie hier mehr zu Putins Drohungen

Dänemark, Finnland und Schweden und ebenso das Baltikum unterstützen im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft die Ukraine stärker als Deutschland, wie aus Daten der Universität Kiel hervorgeht. Die nordischen Länder nehmen dabei auch politisch weniger Rücksicht auf Moskau als Berlin. Dänemark investiert direkt in ukrainische Rüstungsbetriebe. Auch Norwegen leistet substanzielle Hilfe. Es gibt aber im Land Diskussionen, ob diese nicht höher sein sollte, weil Norwegen durch den Rückgang russischer Öl- und Gasexporte zusätzliche Gewinne im Energiegeschäft macht.

Selenskyj-Vertrauter stellt Termin für Präsidentschaftswahl in Aussicht

16.42 Uhr: Andrij Jermak, Chef des ukrainischen Präsidialamts, hat angekündigt, dass "sofort" nach Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine Präsidentschaftswahlen abgehalten werden sollen. Damit soll es allen Soldaten und Geflüchteten ermöglicht werden, an den Abstimmungen teilzunehmen, erklärt er der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich eindeutig geäußert, so Jermak: "Er will, dass alle Soldaten und Geflüchteten im Ausland wählen können. Aber jetzt müssen die Ressourcen in den Krieg gehen."

In der Ukraine gilt wegen des russischen Angriffs das Kriegsrecht. Laut Verfassung dürfen deshalb keine Wahlen abgehalten werden. Eigentlich wäre die fünfjährige Legislaturperiode Selenskyjs im vergangenen April abgelaufen. Laut Umfragen unterstützt eine Mehrheit der Ukrainer eine Präsidentschaft Selenskyjs bis Kriegsende. Die letzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine wurden 2019 abgehalten.

Kritik an personellen Entscheidungen Selenskyjs – etwa die Entlassungen des Außenministers Dmytro Kuleba und des Oberkommandeurs der Armee, Walerij Saluschnyj – weist Jermak zurück. Es gebe interne Überlegungen, von denen nur wenige Menschen wüssten, so Jermak. "Die Kollegen müssen sich voll und ganz für ihre Arbeit zur Verfügung stellen, es ist eine totale körperliche und moralische Anstrengung."

Putin bekräftigt Drohung an die Nato: "Hoffe, sie haben es gehört"