Nordkorea soll Putin nicht nur mit Soldaten, sondern nun auch mit schwerem Geschütz unterstützen. Putin kürzt verwundeten Soldaten das Geld. Alle Informationen im Newsblog.

Nordkorea unterstützt Russland offenbar auch mit Artillerie

13.38 Uhr: Nordkorea erweitert allem Anschein nach seine Unterstützung des Putin-Regimes. Ein russischer Militärblogger hat auf Telegram Bilder geteilt, die nordkoreanische Artilleriegeschützen vom Typ M1989 "Koksan" auf einem Zug in Zentralrussland zeigen.

Die Geschütze, die seit fast 50 Jahren von den Nordkoreanern eingesetzt werden, verfügen über eine Reichweite von knapp 40 Kilometern, mit Standardmunition, und 60 Kilometern mit Boostermunition. Dabei besitzen diese Geschütze aber mit ein bis zwei Schüssen alle fünf Minuten eine sehr langsame Schussfolge.

Unklar ist momentan, ob die Geschütze, die das Regime von Kim Jong Un zur Unterstützung der Putin-Truppen an die Front gesendet hat, von nordkoreanischen Soldaten bedient werden sollen oder ob geplant ist, die russischen Truppen in der Handhabung auszubilden.

Südrussische Region Krasnodar meldet massiven Drohnenangriff

12.40 Uhr: Russland hat in der Nacht nach eigenen Angaben zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden 51 Drohnen über den Regionen Krasnodar und Belgorod sowie über der von Russland annektierten Krim und dem Asowschen Meer zerstört.

Eines der Ziele soll unbestätigten Berichten zufolge der über 300 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernte Militärflughafen Krymsk in der südrussischen Region Krasnodar gewesen sein. Der Gouverneur des Gebiets, Weniamin Kondratjew, schreibt in seinem Telegram-Kanal von einem "massiven Drohnenangriff". Verletzte habe es nicht gegeben. In der Grenzregion Belgorod seien drei Zivilisten und drei Soldaten bei Angriffen verletzt worden, schreibt der dortige Gouverneur, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram.

UN besorgt über immer mehr Drohnenangriffe in der Ukraine

11.57 Uhr: Nach UN-Angaben greift die russische Armee in der Ukraine zunehmend die Bevölkerung und zivile Energieinfrastruktur mit Drohnen an. Der humanitäre UN-Koordinator im Land, Matthias Schmale, warnt vor einem möglichen "Kipppunkt", der neue Massenfluchtbewegungen auslösen könnte. 3,6 Millionen Menschen seien intern vertrieben, so Schmale. Einige von ihnen lebten seit über zwei Jahren in Notunterkünften.

Die Drohnenangriffe bezeichnet Schmale als "psychologischen Terror". Menschen berichteten davon, wie Drohnen sie in den Straßen verfolgten. Man wisse nie, ob es sich bei ihnen um Aufklärungs- oder Angriffsdrohnen handelt.

Er sei sehr besorgt, dass der wachsende Einsatz von Drohnen die Zivilbevölkerung immer härter treffe, erklärt Schmale in Genf. Er ist unter anderem dort, um mehr Spendengelder aufzutreiben, damit die Menschen durch den Winter kommen.

Orbán stellt Russland-Sanktionen infrage

11.31 Uhr: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán dringt auf eine Überprüfung von EU-Sanktionen gegen Russland, um in Europa die Preise für Strom und Gas zu senken. Die Energiepreise müssten unbedingt niedriger werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert werden könne, sagte Orbán im ungarischen Rundfunk.

"Das bedeutet, dass die Sanktionen überdacht werden müssen, denn unter der derzeitigen Sanktionspolitik werden die Energiepreise nicht sinken." US-Unternehmen zahlten für Gas und Strom nur ein Viertel dessen, was für ihre europäischen Konkurrenten fällig werde, so Orbán. Dies sei ein Nachteil, der auf andere Weise nicht ausgeglichen werden könne.

Der nationalkonservative Orbán steht in der EU wegen seiner Russland-Nähe in der Kritik. So hatte er mit seinem unabgestimmten Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin kurz nach Ungarns turnusgemäßer Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli in Europa für Empörung gesorgt.

Donnerstag, 14. November