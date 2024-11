So greifen Winterreifen noch besser

Bericht: Ex-DFB-Profi denkt an Karriereende

Sieht so das neue Bayern-Trikot aus?

Lindner will sich nicht von Porsche trennen

Kopiert News folgen

Russland stoppt Gaslieferungen nach Österreich. Nordkorea soll Putin nicht nur mit Soldaten, sondern nun auch mit schwerem Geschütz unterstützen. Alle Informationen im Newsblog.

Ende des Krieges: Selenskyj setzt bei Kriegsende auf Trump

22.55 Uhr: Mit Donald Trump als neuem US-Präsidenten wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "früher" enden. "Es ist sicher, dass der Krieg mit der Politik des Teams, das jetzt das Weiße Haus führen wird, früher enden wird", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen ukrainischen Medienanstalt Suspilne. "Das ist ihr Ansatz, ihr Versprechen an ihre Bürger."

Selenskyj hatte dem Republikaner Donald Trump nach eigenen Angaben bei einem "ausgezeichneten" Telefonat zu dessen "historischem Erdrutschsieg" bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Wir haben vereinbart, einen engen Dialog beizubehalten und unsere Zusammenarbeit voranzutreiben", erklärte der ukrainische Staatschef nach Trumps Wahlsieg. "Eine starke und unerschütterliche Führungsrolle der USA ist für die Welt und für einen gerechten Frieden unerlässlich", fuhr Selenskyj fort.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Unterstützung für Kiew im Abwehrkrieg gegen Russland massiv zu kürzen. Die USA sind derzeit der größte finanzielle und militärische Unterstützer Kiews. Unter den künftigen Ministern sind viele Politiker, die diese Hilfen für die Ukraine scharf kritisieren.

Nehammer: "Wir lassen uns nicht erpressen"

20.30 Uhr: Der österreichische Kanzler Karl Nehammer hat sich in Wien zu dem Stopp russischer Gaslieferungen an Österreich geäußert. "Wir lassen uns nicht erpressen und nicht in die Knie zwingen", sagte der konservative Regierungschef. Auslöser der Gas-Eskalation war laut Nehammer, dass immer wieder Lieferzusagen nicht erfüllt worden waren. Damit habe Moskau Österreich im Zuge des Ukraine-Krieges wegen EU-Sanktionen gegen Russland unter Druck setzen wollen.

Österreich gehört in der EU neben Ungarn und der Slowakei zu den wenigen Ländern, die auch 2024 Gas von Russland bekommen. In Österreich lag der russische Gas-Anteil dieses Jahr durchschnittlich bei 80 Prozent. "Niemand muss in Österreich frieren. Die Wohnungen können geheizt werden", sagte Nehammer. Der Lieferstopp sollte zu keinen Preiserhöhungen führen, meinte der Kanzler. Es seien ausreichend Reserven vorhanden, und Österreichs Gasverbrauch sei nicht marktrelevant für Europa, argumentierte er.

Moskau stoppt Gaslieferungen nach Österreich ab Samstag

17.30 Uhr: Russland hat angekündigt, ab morgen die Gaslieferungen nach Österreich einzustellen. Laut der Plattform CEGH Remit wird der österreichische Energiekonzern OMV ab Samstag kein russisches Gas mehr erhalten. Dies geschieht, nachdem der OMV Zahlungen an Gazprom ausgesetzt hat, um einen kürzlich zugesprochenen Schadensersatz in Höhe von 230 Millionen Euro einzubehalten, wie "OE24" berichtet. Lesen Sie hier mehr zum Gasstopp Russlands.

Nordkorea unterstützt Russland offenbar auch mit Artillerie

13.38 Uhr: Nordkorea erweitert allem Anschein nach seine Unterstützung des Putin-Regimes. Ein russischer Militärblogger hat auf Telegram Bilder geteilt, die nordkoreanische Artilleriegeschütze vom Typ M1989 Koksan auf einem Zug in Zentralrussland zeigen.

Die Geschütze, die seit fast 50 Jahren von den Nordkoreanern eingesetzt werden, verfügen über eine Reichweite von knapp 40 Kilometern mit Standardmunition und 60 Kilometern mit Boostermunition. Dabei besitzen diese Geschütze aber mit ein bis zwei Schüssen alle fünf Minuten eine sehr langsame Schussfolge.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.