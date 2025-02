Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit einem harmlos klingenden Vorschlag macht Donald Trumps Ukraineberater von sich reden. In Kiew wird man wohl nicht gern hören, was John Kellogg da vorschlägt.

Es war ein erstaunlicher Vorschlag, den John Kellogg machte. Am Samstag meldete sich Donald Trumps Ukraine-Beauftragter plötzlich zu Wort, mit einem Vorstoß, der in Kiew, aber auch in vielen europäischen Hauptstädten für einige Aufregung gesorgt haben dürfte. Kellogg, so hieß es in einer Mitteilung, die von mehreren Nachrichtenagenturen verbreitet wurde, fordert baldige Neuwahlen in dem vom Russland attackierten Land.

Die Nachricht ging im Geschrei um Trumps aggressive Zollpolitik ein wenig unter. Dennoch könnte der Vorgang zu einem der bedeutendsten in den bislang fast drei Jahren des Krieges werden. "Die meisten demokratischen Staaten halten auch in Kriegszeiten Wahlen ab. Ich denke, das ist wichtig", sagte Kellogg. "Ich denke, das ist gut für die Demokratie. Das ist das Schöne an einer stabilen Demokratie: Es gibt mehr als eine Person, die kandidieren kann."

Was zunächst einmal harmlos und nach einem ganz normalen Vorgang in einer Demokratie klingt, ist es mitnichten. Denn die Ukraine ist keine normale Demokratie, das Land befindet sich seit drei Jahren im Krieg gegen Russland und fast ebenso lange währt nun der politische Ausnahmezustand in dem Land. Ohne das ukrainische Kriegsrecht wäre die Amtszeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im vergangenen Jahr ausgelaufen.

Selenskyj gilt als Putins größtes Problem

In der Tat gab es auch in der Ukraine selbst in den vergangenen Monaten immer mal wieder die Forderung nach Neuwahlen – insbesondere von Stimmen, die Selenskyj kritisch gegenüberstehen. Nach Ansicht vieler internationaler Beobachter ist es aber vor allem der 46-jährige Präsident, der mit dem Überleben seines Landes identifiziert wird. Der Präsident steht für den ungebrochenen Willen der Ukraine, sich den fortgesetzten Aggressionen Russlands entgegenzustemmen.

Die US-Rundfunkanstalt NPR nannte ihn eine "Ikone des ukrainischen Freiheitskampfes". Der Sender NBC sprach sogar von einem "globalen Phänomen" demokratischen Widerstands. Und der ehemalige US-Außenminister Anthony Blinken dankte Selenskyj mehrfach für den "außerordentlichen Mut, die Führungsstärke und den Erfolg, den Sie bei der Zurückdrängung dieser schrecklichen russischen Aggression erzielt haben".

Selenskyj dürfte dem Diktator im Kreml also gleich in mehrfacher Hinsicht ein Dorn im Auge sein. Erstens wird Selenskyj überwiegend als der Gute porträtiert, den die halbe Welt umarmt, Wladimir Putin hingegen hat in den Augen vieler Menschen im Westen seinen Platz in der Ahnengalerie der Bösewichte sicher. Zweitens steht Selenskyj für die Unnachgiebigkeit der Ukrainer, sich Russland zu unterwerfen. Er ist offenbar das größte Problem des Kreml bei dem Versuch, die Grenzen in Europa zu Putins Gunsten zu verschieben.

Putin macht klare Ansagen zu Selenskyj

Das hatte der russische Präsident wohl nicht kommen sehen. Er hatte nach übereinstimmenden Geheimdiensterkenntnissen schlicht nicht damit gerechnet, dass Selenskyj sich ihm und seiner Armee im Februar 2022 entgegenstellen würde. Putin hat den früheren Komiker und TV-Star unterschätzt. Nun versucht er ihn offenbar auf anderem Wege loszuwerden, und in der neuen US-Regierung könnte Putin einen potenziellen Verbündeten für diesen Plan ausgemacht haben.