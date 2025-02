Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland: Dorf in Ostukraine erobert

Russischer Soldat in Pokrowsk: In der Nähe meldet die russische Armee Erfolge. (Quelle: Stanislav Krasilnikov/imago-images-bilder)

Russland meldet Erfolge in der Ostukraine. Die Ukraine soll ein Rohstoffabkommen mit den USA ausgearbeitet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine lehnt Abkommen mit USA über Seltene Erden ab

Russland: Dorf in Ostukraine erobert

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben ein weiteres Dorf in der ostukrainischen Region Donezk erobert. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, die russischen Soldaten hätten die Ortschaft Beresiwka eingenommen. Das Dorf liegt in der Nähe einer Straße, die die Bergbaustadt Pokrowsk mit dem ebenfalls strategisch wichtigen Kostjantyniwka verbindet. Beide Städte befinden sich unter der Kontrolle der ukrainischen Armee.

Nach Angaben der Website "DeepState", die der ukrainischen Armee nahesteht, hat die russische Armee bereits eine Kreuzung an der Fernstraße T0504 zwischen Pokrowsk und Kostjantyniwka erreicht. Der Vorstoß Moskaus an der wichtigen Verbindungsstraße zwingt die ukrainische Armee dazu, auf Nebenstrecken auszuweichen, was ihre Nachschubwege erheblich verlängert. Zudem werden Militärkonvois in der Region häufig von russischen Drohnen unter Beschuss genommen.

Die russische Armee rückt schon seit Monaten im Osten der Ukraine vor und eroberte dabei bereits eine ganze Reihe von Orten von der unter Personal- und Ausrüstungsmangel leidenden ukrainischen Armee.

Selenskyj: "Putin ist schwach, das müssen wir ausnutzen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland den Angriff auf die Schutzhülle des Atomkraftwerks Tschernobyl vor. "Das ist nicht nur Wahnsinn", so Selenskyj zu Beginn seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Stattdessen sei es Teil der russischen Strategie, immer wieder wichtige Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen.

Mit Blick auf die Diskussionen der vergangenen Tage über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland zeigte sich Selenskyj skeptisch: "Es möchte keinen Frieden". Und weiter: "Wir müssen gemeinsam Druck ausüben für einen gerechten Frieden", betont Selenskyj. "Putin lügt, und er ist vorhersehbar, er ist schwach, und das müssen wir ausnutzen." Mehr zu Selenskyjs Rede lesen Sie hier.

Scholz kontert Vance: "Das gehört sich nicht"

Freitag, den 14. Februar

Selenskyj sieht nur "geringe Überlebenschance"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht ohne die USA nur eine "geringe Überlebenschance" für sein Land. Gleichzeitig fordert er, dass Europa an möglichen Friedensverhandlungen beteiligt ist. "Europa muss in vollem Umfang an den Friedensverhandlungen und den Bemühungen zur Verhinderung künftiger Kriege beteiligt sein", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj stellt Bedingung für Gespräche mit Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet "sehr schwierige" Friedensgespräche mit dem russischen Kriegsgegner. Gleichzeitig sei man jederzeit zu "echten Gesprächen" bereit, sagte das Staatsoberhaupt auf einer Pressekonferenz bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dafür hat er jedoch eine Bedingung. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj: Weiß nichts von Treffen mit Russen in München

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Worten keine Kenntnis über ein bevorstehendes Treffen mit russischen Vertretern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Im Übrigen glaube er auch nicht, dass die USA bereits einen Friedensplan für die Ukraine in der Tasche hätten, sagt Selenskyj.