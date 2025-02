Wolodymyr Selenskyj warnt Donald Trump vor Verhandlungen über den Kopf der Ukraine hinweg. "Es kann keine Rede davon sein, dass es ohne uns Absprachen über die Ukraine gibt. Das ist zwecklos", sagte der ukrainische Präsident im Gespräch mit Sandra Maischberger . Die USA dürften auch nicht vorab alle Forderungen vom Tisch nehmen, etwa die Nato-Mitgliedschaft seines Landes: "So funktioniert das nicht. Ich glaube, dass niemand an einem Afghanistan 2.0 interessiert ist."

Ganz lasse sich die Ukraine zwar nicht mit Afghanistan vergleichen, räumte Selenskyj in dem Interview ein. Aber: "Wir erinnern uns, was in Afghanistan passiert ist, als die Amerikaner überstürzt abgezogen sind", sagte der ukrainische Präsident am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine kürzere Fassung des Interviews wurde am Dienstagabend während der Talkshow ausgestrahlt.