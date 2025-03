Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron: Europäische Truppen sollen Russland abschrecken

Von t-online , jcz , cc Aktualisiert am 27.03.2025 - 03:33 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Schon seit langem will Macron über atomare Abschreckung in Europa reden. (Archivbild) (Quelle: Sarah Meyssonnier/Reuters Pool/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Charkiw wird massiv angegriffen. Emmanuel Macron gibt Details zu einem Einsatz europäischer Truppen bekannt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Macron: Europäische Truppen sollen wichtige Städte in der Ukraine sichern

Bei der möglichen Entsendung europäischer Streitkräfte in die Ukraine wird es aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um das Absichern wichtiger Städte und strategischer Stützpunkte gehen. Das Ziel dieser Truppen wäre es nicht, an der Frontlinie zu stehen und gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt zu werden, wie Macron am Vorabend eines Gipfeltreffens zur Unterstützung der Ukraine in Paris erklärte.

Loading...

Vielmehr sollten mögliche europäische Truppen durch ihre Präsenz die Russen von einem erneuten Angriff abhalten und es Kiew ermöglichen, Positionen in einer möglichen Friedenszone auf ukrainischem Territorium zu halten. Im Fall einer erneuten allgemeinen Aggression gegen die Ukraine seien die Truppen in der Lage, darauf zu reagieren, sagte Macron nach Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nordkorea schickt offenbar weitere Soldaten nach Russland

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben in diesem Jahr weitere 3.000 Soldaten nach Russland entsandt. Schätzungsweise seien zwischen Januar und Februar "weitere 3.000 Soldaten als Verstärkung entsandt" worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Von den ursprünglich 11.000 nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten wurden demnach vermutlich 4.000 getötet oder verwundet. Zudem liefere Pjöngjang Moskau auch weiterhin Raketen, Artillerie und Munition für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Schwere Angriffe in Charkiw

Die ukrainische Stadt Charkiw ist am Mittwoch von russischen Drohen angegriffen worden. Dabei schlug eine Drohne in der unmittelbaren Nähe eines Fußballplatzes ein, auf dem gerade Spieler standen. Lesen Sie hier mehr.

Rutte warnt Putin vor Angriff auf Polen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Warschau vor einem Angriff auf Polen gewarnt. Wer meint, er könne mit einem Angriff auf Polen oder ein anderes Nato-Land davonkommen, täusche sich und werde "die volle Härte dieser entschlossenen Allianz zu spüren bekommen", sagte Rutte am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit Polens Regierungschef Donald Tusk.

"Unsere Reaktion wird verheerend sein", fügte der Nato-Chef hinzu. Dies müsse Putin und "jedem anderen, der uns angreifen will, klar sein". "Russland ist und bleibt die größte und schlimmste Bedrohung für unsere Allianz", sagte Rutte. Moskau sei dabei, seine Wirtschaft auf eine "Kriegswirtschaft" umzustellen, was einen enormen Einfluss auf die Fähigkeiten der russischen Armee haben werde.

Rutte begrüßte in diesem Zusammenhang die angestrebte Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa und in Kanada. Er stimme jedoch mit US-Präsident Donald Trump überein, dass die Nato-Länder noch mehr in ihre Sicherheit investieren müssten. Die Partnerschaft mit den USA bleibe "der Eckpfeiler unserer Allianz und das wird sich nicht ändern", sagte der Niederländer weiter.

Selenskyj: "Wollte Trump zeigen, wofür ich stehe"

In einem Interview mit dem britischen Magazin "Times" hat der ukrainische Präsident Einblicke in die Situation gegeben, die zum Eklat im Weißen Haus führte. Er beschreibt darin, wieso das Gespräch mit Trump und seinem Vize J. D. Vance mutmaßlich außer Kontrolle geraten konnte. Lesen Sie hier.

Tass: Neuer russischer Botschafter ab Mittwoch in Washington

Der neue russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Alexander Darchiew, reist am Mittwoch nach Washington. Dies berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen. Der russische Präsident Wladimir Putin ernannte Darchiew, einen altgedienten Diplomaten, der in der Vergangenheit für öffentliche Anprangerungen des Westens bekannt war, am 6. März zum Botschafter in den USA.

Zerstörungen nach russischen Drohnen-Angriffen auf Krywyj Rih