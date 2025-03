Reisebus stürzt in den Fluss Po in Italien

Newsblog zum Ukraine-Krieg Estland entzieht Russen und Belarussen das Wahlrecht

Die Altstadt der estnischen Hauptstadt Tallinn: Russen und Belarussen dürfen bei den anstehenden Kommunalwahlen in Estland nicht mitwählen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)

Estland entzieht Russen das Wahlrecht. Emmanuel Macron gibt Details zu einem Einsatz europäischer Truppen bekannt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Estland entzieht Russen und Belarussen das Wahlrecht

Estland hat Staatsbürgern von bestimmten Drittstaaten, die in dem baltischen EU- und Nato-Land leben, das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen entzogen. Das Parlament in Tallinn stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Verfassungsänderung, die besonders auf die im Land lebenden russischen und belarussischen Staatsbürger abzielt. Die Regelung, die von der estnischen Regierung als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurde, muss nun noch von Staatspräsident Alar Karis formal gebilligt werden. Die nächste Kommunalwahl in Estland findet am 19. Oktober statt.

Fast 80.000 russische und rund 2.700 belarussische Bürger besitzen nach Daten des Innenministeriums eine Aufenthaltserlaubnis in Estland. Bei den Kommunalwahlen waren sie bislang ebenso wahlberechtigt wie estnische Bürger, sogenannte Nichtbürger und Bürger anderer EU-Staaten, die über 16 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in dem Ostseestaat haben.

Regierungschef Kristen Michal bezeichnete den mit den Stimmen von 93 der 101 Abgeordneten getroffenen Beschluss als "gemeinsamen Sieg" und "sehr grundlegende Entscheidung". "In unserem lokalen Leben werden die Entscheidungen nicht von den Bürgern der Aggressorstaaten getroffen, sondern in unserem eigenen Land sind wir selbst die Entscheidungsträger", schrieb er auf der Plattform X.

Macron: Europäische Truppen sollen wichtige Städte in der Ukraine sichern

Bei der möglichen Entsendung europäischer Streitkräfte in die Ukraine wird es aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um das Absichern wichtiger Städte und strategischer Stützpunkte gehen. Das Ziel dieser Truppen wäre es nicht, an der Frontlinie zu stehen und gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt zu werden, wie Macron am Vorabend eines Gipfeltreffens zur Unterstützung der Ukraine in Paris erklärte.

Vielmehr sollten mögliche europäische Truppen durch ihre Präsenz die Russen von einem erneuten Angriff abhalten und es Kiew ermöglichen, Positionen in einer möglichen Friedenszone auf ukrainischem Territorium zu halten. Im Fall einer erneuten allgemeinen Aggression gegen die Ukraine seien die Truppen in der Lage, darauf zu reagieren, sagte Macron nach Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nordkorea schickt offenbar weitere Soldaten nach Russland

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben in diesem Jahr weitere 3.000 Soldaten nach Russland entsandt. Schätzungsweise seien zwischen Januar und Februar "weitere 3.000 Soldaten als Verstärkung entsandt" worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Von den ursprünglich 11.000 nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten wurden demnach vermutlich 4.000 getötet oder verwundet. Zudem liefere Pjöngjang Moskau auch weiterhin Raketen, Artillerie und Munition für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Schwere Angriffe in Charkiw

Die ukrainische Stadt Charkiw ist am Mittwoch von russischen Drohen angegriffen worden. Dabei schlug eine Drohne in der unmittelbaren Nähe eines Fußballplatzes ein, auf dem gerade Spieler standen. Lesen Sie hier mehr.

Rutte warnt Putin vor Angriff auf Polen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Warschau vor einem Angriff auf Polen gewarnt. Wer meint, er könne mit einem Angriff auf Polen oder ein anderes Nato-Land davonkommen, täusche sich und werde "die volle Härte dieser entschlossenen Allianz zu spüren bekommen", sagte Rutte am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit Polens Regierungschef Donald Tusk.

"Unsere Reaktion wird verheerend sein", fügte der Nato-Chef hinzu. Dies müsse Putin und "jedem anderen, der uns angreifen will, klar sein". "Russland ist und bleibt die größte und schlimmste Bedrohung für unsere Allianz", sagte Rutte. Moskau sei dabei, seine Wirtschaft auf eine "Kriegswirtschaft" umzustellen, was einen enormen Einfluss auf die Fähigkeiten der russischen Armee haben werde.