Während Moskau zuletzt immer wieder die Bereitschaft zu einer Friedenslösung betonte, greift die russische Armee die Ukraine weiterhin massiv an. Bei einem schweren Angriff auf die Hauptstadt Kiew waren erst am Vortag 12 Menschen getötet und 90 verletzt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

"Fühle mich wohl": Russischer Botschafter spricht auf Gedenkfeier

Der Handschlag zwischen sowjetischen und amerikanischen Soldaten 1945 in Torgau ist in die Geschichte eingegangen. Um das Gedenken gab es vorab Streit. Der russische Botschafter gibt sich ungerührt. Mehr dazu lesen Sie hier .

Kretschmer an Botschafter: Nur Russland kann Krieg beenden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich beim Weltkriegsgedenken in Torgau mit deutlichen Worten zum Krieg in der Ukraine an den russischen Botschafter gewandt. "Es war Russland, das einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Nicht 2021, sondern schon 2014. Und es liegt an Russland, nur an Russland, diesen Krieg zu beenden", sagte der CDU-Politiker in Richtung des russischen Botschafters Sergej Netschajew. Dafür erhielt Kretschmer einige Buhrufe aus dem Publikum.