Newsblog zum Ukraine-Krieg Röttgen: Eingefrorenes russisches Geld soll Ukraine nutzen

Von t-online Aktualisiert am 25.05.2025 - 19:25 Uhr Lesedauer: 33 Min.

Norbert Röttgen: Der CDU-Politiker fordert, dass eingefrorene russische Gelder in die Ukraine fließen sollen. (Archivfoto) (Quelle: Christian Spicker/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Der CDU-Politiker will die Ukraine mit Geld aus Russland unterstützen. Die Ukraine und Russland schließen einen Gefangenenaustausch ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

"Schande für das Land": Kritik am Gefangenenaustausch

In die Freude in der Ukraine über die Rückkehr von 1.000 Gefangenen aus Russland in einem großen Austausch mischt sich auch Kritik. Unter den Heimkehrern sei kein Soldat der 12. Asow-Brigade, kritisierte der Asow-Kommandeur Denys Prokopenko auf Facebook. Er sprach von einer "Schande für das Land". Die Asow-Kämpfer hätten das Stahlwerk in Mariupol bis Mai 2022 verteidigt und seien dann auf Befehl in Gefangenschaft gegangen. Sie hätten nach mehr als drei Jahren "das absolute Recht, vorrangig ausgetauscht zu werden", argumentierte der einflussreiche Kommandeur.

Die 2014 gegründete frühere Freiwilligentruppe Asow hat sich zu einer der kampfstärksten ukrainischen Einheiten entwickelt. Sie bildet jetzt den Kern eines neuen Großverbands, des 1. Korps der Nationalgarde Asow, unter Führung Prokopenkos.

Der Oberst kritisierte die ukrainische Verhandlungstaktik. Wenn Moskau die Asow-Leute nicht gegen einfache russische Soldaten freilasse, brauche Kiew andere Tauschobjekte, schrieb er. Dabei nannte er russische Geheimdienstler oder Priester der früher moskautreuen orthodoxen Kirche in der Ukraine.

Wadephul: "Putin will keinen Frieden"

Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht die jüngsten massiven Luftangriffe auf die Ukraine als Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin keinen Frieden will. "Putin tritt die Menschenrechte mit Füßen. Das ist ein Affront, auch gegen den US-Präsidenten Donald Trump", sagt der CDU-Politiker in der ARD.

Dabei habe sich der US-Staatschef sehr bemüht, den russischen Präsidenten an den Verhandlungstisch zu bekommen: "Und jetzt diese Reaktion. Man sieht: Putin will keinen Frieden. Er will den Krieg fortführen, und das dürfen wir ihm nicht gestatten", sagt Wadephul. Deshalb würden im europäischen Rahmen weitere Sanktionen vorbereitet: "Es wird eine starke Reaktion des Westens geben und ich denke auch von den Vereinigten Staaten von Amerika." Es werde finanziell schmerzhaft werden für Russland.

Röttgen: Beschlagnahmtes Geld soll Ukraine nutzen

Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen plädiert für die Beschlagnahmung eingefrorenen staatlichen Geldern aus Russland zur Unterstützung der Ukraine. "Es sind insgesamt 300 Milliarden Euro an russischem Staatsvermögen eingefroren worden, davon rund 250 Milliarden in Europa", sagt der CDU-Politiker im "Welt"-Interview. Diese Summe sollte beschlagnahmt und für die Ukraine verwendet werden.

Die Bedenken, dadurch würden Investoren vom europäischen Kapitalmarkt abgeschreckt, halte er für wenig überzeugend: Abgeschreckt würden allein Investoren, die einen Angriffskrieg planen. "Na gut, wer das plant, sollte sich andere Anlageformen suchen", sagt Röttgen. Bisher nutzt die EU bereits "außerordentliche Einnahmen" – also Erträge – aus dem im Westen eingefrorenen Geld der russischen Staatsbank zur Unterstützung der Ukraine.

Ökonom im Interview: "Der Preis für die Russen ist furchtbar"

Russland gibt sich stark und mächtig, doch ist das mehr Schein als Sein? Militärökonom Marcus Keupp erklärt, wie Wladimir Putin taktiert und weshalb Deutschland mehr Realismus guttäte. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Russland: 303 Gefangene mit Ukraine ausgetauscht

Russland und die Ukraine haben nach Angaben der Regierung in Moskau einen umfangreichen Gefangenenaustausch abgeschlossen. Am Sonntag seien jeweils 303 Gefangene der Gegenseite übergeben worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Insgesamt seien damit in den vergangenen drei Tagen je 1.000 Personen ausgetauscht worden.