Ukraine: Jeden Monat 9.000 zusätzliche russische Soldaten

Skandinavien stellt 500 Millionen Dollar für Ukraine bereit

Mindestens drei Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine

In den ukrainischen Regionen Charkiw und Sumy sind bei russischen Angriffen nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Bei einer massiven Attacke auf die Stadt Losowa in der ostukrainischen Region Charkiw wurden in der Nacht zum Dienstag demnach mindestens ein Mensch getötet und zwölf weitere Menschen verletzt. Getroffen wurde insbesondere das Gelände rund um den Bahnhof der Stadt. Russland greift regelmäßig Einrichtungen der ukrainischen Eisenbahn an.