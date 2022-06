Lo und ihr Team konzentrierten sich in ihrer Arbeit auf mehr als 1200 ├╝ber 50-j├Ąhrige Patienten an vier US-Kliniken. W├Ąhrend einige zu Beginn ├╝ber Knieschmerzen klagten, war bei anderen die Erkrankung lediglich auf R├Ântgenbildern sichtbar. Um den Einfluss von Gehen auf die Arthrose zu untersuchen, f├╝llten die Betroffenen ├╝ber einen Zeitraum von acht Jahren wiederholt Frageb├Âgen zur H├Ąufigkeit ihrer Knieschmerzen aus. Gleichzeitig gaben sie an, wie oft und wie lange sie jeden Tag aktiv gingen.