Der Krankenstand ist laut den Krankenkassen DAK , TK und KKH 2023 auf einen neuen Höchststand gestiegen. Im Schnitt sei jeder Beschäftigte im vergangenen Jahr 20 Tage krank gewesen, teilte die DAK am Freitag in Hamburg mit.

Jeden Tag waren 55 von 1.000 Menschen krank

Insgesamt lag der Krankenstand bei 5,5 Prozent. Das bedeutet, dass an jedem Tag zwischen Januar und Dezember 2023 im Schnitt 55 von 1.000 Arbeitnehmern krank waren. Menschen in der Alterspflege hatten laut Daten der DAK mit 7,4 Prozent den höchsten Wert. Dahinter folgen Kita-Beschäftigte mit 7,0 Prozent. Am wenigsten waren Beschäftigte in Informatikberufen und in der Kommunikationstechnologie krank. Der Krankenstand lag dort bei 3,7 Prozent.