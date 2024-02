Eine Besonderheit: Ein Pilot hat 12 Drohnen im Blick

Auriol kann mithilfe eines Greifers Pakete zentimetergenau absetzen oder auch aufnehmen. Das Luftfahrbundesamt (LBA) habe erstmals in Deutschland eine Genehmigung für einen derartigen Logistik-Linienflugbetrieb erteilt, schildern die Projektpartner. Sie wollen schnell weitere Transportdrohnen bauen und peilen längere Flugrouten in Deutschland und Europa an. Nachdem das LBA die Technik und Sicherheit gründlich geprüft habe, rechnen die drei Unternehmen damit, dass sie für die nächsten anvisierten Strecken zügig weitere Genehmigungen bekommen. Ein solcher Liefereinsatz sei überall "von Langeoog bis Oslo" möglich.

Warum ausgerechnet Lüdenscheid?

Es geht noch mehr – Ausbau ist geplant

Dem Experten für unbemannte Luftfahrt, Achim Friedl, zufolge hat das Projekt in Lüdenscheid in der Industrielogistik großes Potenzial. In anderen Branchen laufen bereits rund ein Dutzend Projekte mit beschränkten Reichweiten – etwa in der Notfalllogistik, wie Friedl schildert: So gebe es einen Drohnen-Transport in Hamburg zwischen Krankenhäusern und Pathologie, etwa für eilige Blut- und Gewebeproben. Der Transport durch die Luft sei viel schneller sei als eine Lieferung auf der Straße. "Umfragen zeigen hier auch eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung."