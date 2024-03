Das Wachstumschancengesetz bringt Steuerentlastungen für Rentner. Was sich ändert, welche Jahrgänge besonders profitieren – und wie viel Geld mehr drin ist.

Am Freitag hat der Bundesrat das Wachstumschancengesetz verabschiedet – mit direkten Auswirkungen für alle, die 2023 in Rente gegangen sind, beziehungsweise 2024 oder später in Rente gehen. Denn der zu versteuernde Anteil der gesetzlichen Rente wird langsamer ansteigen als bisher geplant. Und das heißt: Für etliche Jahrgänge bleibt mehr Rente übrig.